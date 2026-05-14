Vyše pol roka po nehode začali s odstraňovaním rušňa: Zrážka vlakov je naďalej v štádiu vyšetrovania

V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava sa vo štvrtok začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Príslušníci HaZZ dnes začali s prípravnými a organizačnými činnosťami súvisiacimi s vyslobodzovaním dráhového vozidla, ktoré havarovalo v októbri minulého roku v katastri obce Jablonov nad Turňou. Po sústredení techniky a oboznámení sa s postupom prác sa príslušníci presunuli na miesto zásahu, kde sa začali vyslobodzovacie práce, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú,“ uviedli hasiči.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko zranených a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.
Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.
