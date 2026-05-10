Seriálový fenomén Money Heist sa vracia: Netflix oznámil prekvapenie

Obrovský seriálový fenomén Netflixu opäť ožíva. Streamovací gigant pred niekoľkými hodinami zverejnil prekvapenie a vyzerá to tak, že fanúšikovia Money Heist (La casa de papel) majú dôvod na radosť.
„Svet Money Heist pokračuje,“ avizuje Netflix s tým, že vesmír La casa de papel nikdy neprestal rásť. Zverejnil približne minútové video, ktoré ukazuje zlodejov v maskách a červených úboroch.
Záhadná ukážka bez odpovedí
Veľa detailov o novinke zatiaľ známych nie je, takže si na ne budeme musieť ešte počkať. Nevieme teda, či Netflix pracuje na pokračovaní pôvodného seriálu, ďalšom spin-offe alebo niečom úplne inom.
Posledná piata séria tohto fenoménu uzrela svetlo sveta v roku 2021 a odvtedy sme dostali samostatný seriál z tohto sveta s názvom Berlín. Jeho druhú sériu uvidíme už 15. mája.
Nahlásiť chybu v článku