Zuzana Fialová prehovorila o chaose v živote: Opísala stresujúcu situáciu plnú beznádeje a plaču

Foto: Instagram.com/zuzana_fialova_official, Profimedia

Jana Petrejová
Realita sa ukázala iná, ako si myslela.

Niektoré životy pôsobia navonok usporiadane, pokojne a pod kontrolou. Realita však býva veľakrát iná, nepredvídateľná a plná situácií, ktoré sa vymykajú plánu. Presne tak opisuje svoj vlastný svet aj slovenská herečka Zuzana Fialová, ktorá sa priznala, že jej život sprevádza chaos, emócie aj množstvo zaujímavých momentov.

Herečka bez prikrášľovania prehovorila o situáciách, keď sa veci zrazu zvrtnú, prichádza stres, plač a pocit straty kontroly. Práve táto úprimnosť ukazuje, že aj známe osobnosti prežívajú bežné ľudské zlyhania a slabšie chvíle. Zjavne má s nimi veľké skúsenosti Zuzana Fialová, ktorá pred nakrúcaním epizódy relácie STVR Na správnej ceste opísala situáciu, ktorej v minulosti čelila.

Čo sa jej stalo?

Sympatická tmavovláska má za sebou niečo, na čo len tak skoro nezabudne. Táto príhoda jej ostane v živej pamäti ešte na veľmi dlhé obdobie a je dôkazom toho, aké trapasy ju sprevádzajú v živote. Jeden z nich sa jej stal v zahraničí, konkrétne v Londýne, kde mala jasný plán.

Chcela si požičať auto a vyzdvihnúť kamarátov pred hotelom, aby nemuseli všetci nosiť ťažké kufre. A hoci to vyzeralo spočiatku tak, že by to malo prebehnúť bez akýchkoľvek komplikácií, opak bol pravdou. “Vyšla som von z požičovne a začalo veľmi pršať a mne prestal fungovať mozog. Nevedela som odbočiť doľava, doprava, nikam. Zapla som si navigáciu a tá začala strašne kričať po španielsky,“ opísala neľahký moment Zuzana Fialová.

Nastali chvíle obáv. “Ja som v tom Londýne v totálnom strese, počúvala, že “secondo”, “rotondo”, “éxito” a už som plakala,” pokračovala o vypätej situácii. To však nebolo všetko. “Bežala som za takým taxikárom, lebo tam aj chytiť taxík je problém. A hovorím mu, prosím vás, tu je adresa, tu máte 50 libier, poďte prosím za mnou. Sadla som do auta a hovorím si, prečo nejde. Ja už neviem, čo mám robiť,” doplnila.

Keď z chaosu vznikne humor

