Počasie sa opäť úplne zblázni: Pripravte sa na prízemné mrazy, vyskytnú sa vo viacerých okresoch

Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci na piatok (24. 4.) vyskytnúť prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Banskobystrický kraj. Rovnako pre okresy Košice-okolie, Gelnica, Rožňava a Levice. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od polnoci do 7.00 h.
