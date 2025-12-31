Po roku Zem dokončila obeh okolo Slnka: 99 fascinujúcich krátkych faktov z vedy za rok 2025, ktoré musíte vidieť

Nastáva čas bilancovania. Na našej stránke si môžete prečítať prehľady toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo za rok 2025 na Slovenku a vo svete a teraz sa tiež môžete dozvedieť, aké úžasné fakty, objavy či jubileá a všetko s tým spojené sa udialo vo svete vedy a technológií za rok 2025.
Január
2. januára – Výskumníci objavili v Británii takmer 200 stôp bylinožravých aj mäsožravých dinosaurov z obdobia strednej jury spred asi 166 miliónov rokov.
8. januára – Vyšla štúdia, podľa ktorej mohla trpasličia planéta Pluto získať svoj najväčší mesiac Cháron po vzájomnej zrážke a období spoločnej rotácie.
9. januára – Britský rybár neďaleko juhozápadného pobrežia Cornwallu chytil do siete umelého žraloka zo stavebnice Lego, ktorý sa stratil v roku 1997.
10. januára – Štúdia zistila, že ľudský mozog vníma zmyslové údaje rýchlosťou presahujúcou jednu miliardu bitov za sekundu, no spracúva ich prekvapivo nízkou rýchlosťou – iba desať bitov za sekundu.
22. januára – Zhluky hmoty, z ktorých neskôr vznikli galaxie, možno v mladom vesmíre nevznikli vďaka rozpínaniu vesmíru, ale mohli ich vytvoriť gravitačné vlny, zistila nová štúdia.
31. januára – Nočná obloha ponúkla pohľad na konjunkciu Mesiaca, Venuše a Saturnu.
Február
3. februára – Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici sa stala prvým centrom v strednej Európe s tromi robotickými chirurgickými systémami da Vinci.
3. februára – Vedci navrhli utrpením a bolesťou testovať, či AI nezískava vedomie.
3. februára – Archeológovia našli stratené miesto, kde stálo sídlo posledného anglosaského kráľa Anglicka Harolda II. Godwinsona, vyobrazené na tapisérii z Bayeux.
7. februára – Nové objavy z jaskyne Maszycka pri Krakove naznačujú, že pravekí obyvatelia Európy zhruba pred 18.000 rokmi praktizovali kanibalizmus.
14. februára – Povolenie na misiu na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) dostal vôbec prvý astronaut s telesným postihnutím – Brit John McFall.
19. februára – Výskum preukázal, že trauma z detstva môže zmenou expresie epigenetických markerov poznačiť spermie mužov a ovplyvniť tak ich deti.
19. februára – Nová štúdia uvádza, že múmie starovekých Egypťanov voňajú sladko, korenisto a drevito.
20. februára – Vedci objavili na juhu Afriky 1,4 milióna rokov starú sánku dosiaľ neznámeho predka človeka.
Marec
2. marca – Lunárny modul Blue Ghost súkromnej americkej spoločnosti Firefly Aerospace úspešne pristál na Mesiaci.
3. marca – Zomrel Austrálčan James Harrison, jeden z najaktívnejších darcov krvi na svete, ktorého plazma zachránila viac ako 2,4 milióna detí.
6. marca – Z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane odštartovala na prvý komerčný let nová európska raketa Ariane 6.
6. marca – Na Mesiaci pristál robotický modul americkej spoločnosti Intuitive Machines. Neskôr firma oznámila, že jeho misiu predčasne ukončila, pretože sa pri pristávaní prevrátil.
12. marca – Medzinárodná vesmírna stanica dosiahla významný míľnik, keď dokončila svoj 150 000. obeh okolo Zeme.
12. marca – Nemenovaný Austrálčan sa stal prvým človekom, ktorého prepustili z nemocnice s kompletne umelým srdcom.
15. marca – Miliardár Elon Musk oznámil, že jeho spoločnosť SpaceX vyšle koncom roka 2026 na Mars svoju kozmickú loď Starship na palube s humanoidným robotom Optimusom.
29. marca – Obyvatelia severnej pologule – od východnej Kanady až po Sibír – mali príležitosť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka, pri ktorom Mesiac zakryl až pätinu viditeľnej časti Slnka.
30. marca – Prvý testovací let rakety Spectrum, ktorú vyvinul nemecký startup Isar Aerospace, sa pár sekúnd po štarte z nórskej vesmírnej základne Andoya v Arktíde skončil jej výbuchom.
Apríl
3. apríla – Archeológovia na predmestí Viedne objavili masový hrob s ostatkami približne 150 vojakov zo starorímskych čias.
4. apríla – Na Zem sa vrátila štvorica vesmírnych turistov, ktorí v rámci súkromného letu kozmickej lode Crew Dragon prvýkrát v dejinách kozmonautiky obiehali okolo našej planéty po polárnom orbite.
7. apríla – Slovenská študentka Anna Podmanická a český študent Tomáš Čermák získali európske ocenenie za projekt čistiarne vody, ktorá na odstránenie znečisťujúcich látok využíva silu svetla a plazmy.
8. apríla – Vedcom sa vďaka klonovaniu a úprave génov podarilo oživiť pravlka obrovského, ktorý vyhynul pred viac než 10.000 rokmi. Kritici tvrdia, že tri mláďatá tejto šelmy sa pravlkovi obrovskému podobajú len vzhľadom.
10. apríla – O post primátorky Ríma prejavila záujem Francesca Giubelliová – prvá talianska influencerka vytvorená umelou inteligenciou.
10. apríla – Vedci zistili, že ženy sú najšťastnejšie v druhom trimestri tehotenstva, v prvom a treťom mesiaci sa u nich viac vyskytujú úzkosti a stres a tie, ktoré čakajú chlapca, vykazujú väčšiu hladinu stresu počas celého tehotenstva.
20. apríla – Na palube kozmickej lode Sojuz MS-26 sa z Medzinárodnej vesmírnej stanice vrátili na Zem americký astronaut Donald Pettit a dvojica ruských kozmonautov Alexej Ovčinin a Ivan Vagner.
23. apríla – Slovenská študentka Anna Podmanická a český študent Tomáš Čermák sa stali celosvetovými víťazmi v súťaži The Earth Prize so svojím projektom zameraným na čistenie vody prostredníctvom sily svetla a plazmy.
23. apríla – Astronómovia objavili rýchlo sa rozpadávajúcu planétu, ktorej trosky za ňou vytvárajú obrovský chvost podobný kométe.
25. apríla – Archeológovia objavili v Severnom Macedónsku pozostatky starovekého „vojenského tábora“, ktoré v skutočnosti môžu byť pozostatkami starovekého mesta Lyncus, hlavného mesta kráľovstva Lynkestis.
29. apríla – Z európskeho kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane úspešne odštartovala raketa Vega-C. Do vesmíru vyniesla družicu Biomass.
Máj
12. mája – Americkí vedci vyvinuli až o 50 percent efektívnejší čip, ktorý má znížiť energetické nároky služieb využívajúcich umelú inteligenciu, ako sú veľké jazykové modely (LLM) Gemini či ChatGPT.
13. mája – Vedci vo Francúzsku v keltskej nekropole zo železnej doby objavili meč, ktorého pošvu zdobia svastiky.
14. mája – Robot postavený študentmi z americkej Purdueovej univerzity poskladal Rubikovu kocku za desatinu sekundy a prekonal doteraz platný svetový rekord.
15. mája – Vo veku 97 rokov zomrel v Scarsdale v štáte New York americký vedec Richard L. Garwin, ktorý navrhol prvú vodíkovú bombu.
17. mája – Slovenský stredoškolák Adam Kovalčík získal na celosvetovej projektovej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF 2025 hlavnú cenu za vývoj lieku, ktorý dokáže zastaviť kopírovanie génov vírusmi a kontrolovať infekcie.
20. mája – V USA vykonali vôbec prvú transplantáciu močového mechúra.
23. mája – Jupiter, najväčšia planéta Slnečnej sústavy, mohol byť podľa najnovšej štúdie v minulosti až 2,5-násobne objemnejší ako v súčasnosti.
28. mája – Čína do vesmíru úspešne vypustila svoju prvú robotickú sondu, ktorej úlohou bude získať vzorky z asteroidu a priniesť ich späť na Zem.
30. mája – Vo veku 98 rokov zomrel francúzsky lekár a biológ Étienne-Émile Baulieu, ktorý je považovaný za vynálezcu potratovej tabletky.
30. mája – Tím archeológov zo Slovenska a Guatemaly objavil v severnej Guatemale pozostatky mayského mesta staré takmer 3000 rokov. Výskumníci pomenovali nálezisko Los Abuelos (Starí rodičia), pretože sa tam našli aj dve kamenné sochy pripomínajúce ľudské postavy, pravdepodobne venované kultu predkov.
Jún
19. júna – Na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia zostávajú už len tri roky, a to v prípade, že budú emisie škodlivé pre klímu naďalej na súčasnej úrovni, vyplýva z novej štúdie.
19. júna – Archeológovia v Londýne poskladali tisíce úlomkov omietky, na ktorých boli takmer 2000-ročné fresky z raného obdobia Rímskej ríše.
24. júna – Slovenská akadémia vied a Astronomický ústav SAV predstavili vedecký projekt Európsky slnečný ďalekohľad (EST). Ide o projekt európskej astronómie zameraný na pozemný výskum Slnka, slnečným ďalekohľadom chcú vedci skúmať fyziku plazmy a dynamických javov na Slnku.
25. júna – Z vesmírneho strediska na Floride odštartovala misia Ax-4 s poľským astronautom Slawoszom Uznaňskim-Wišniewským a maďarským astronautom Tiborom Kapuom na palube.
27. júna – Medzinárodný výskumný tím počas svojej expedície našiel viac ako tisíc kontajnerov s jadrovým odpadom, ktoré krajiny pred desiatkami rokov vyhadzovali do vody na severe Atlantického oceánu.
28.júna – Vedci NASA zverejnili úspešnú mineralogickú analýzu hlbších vrstiev Marsu. Potvrdili v nej prítomnosť ílovitých minerálov.
Júl
2. júla – Riadiace centrum stratilo kontrolu nad americko–novozélandským satelitom MethaneSAT, určeným na monitorovanie globálnych emisií metánu.
3. júla – Českí archeológovia objavili na trase budúcej diaľnice D35 keltské sídlisko z doby laténskej, ktoré podľa ich slov nemá svojím rozsahom a charakterom v Česku obdobu.
7. júla – Najnovší experimentálny spôsob liečby cukrovky dokáže už po jednej dávke laboratórne vypestovaných pankreatických buniek umožniť telu pacientov vytvoriť si všetok potrebný inzulín.
15. júla – Kapsula Dragon Grace s posádkou misie Ax-4, v ktorej sa nachádzal poľský astronaut Slawosz Uznaňski-Wišniewski a maďarský astronaut Tibor Kapu úspešne pristála na hladine Tichého oceánu.
17. júla – Údajne najväčší kus Marsu, aký sa kedy našiel na Zemi, sa na aukcii v New Yorku predal za vyše päť miliónov dolárov.
17. júla – Astronómovia po prvýkrát spozorovali, ako sa rodia planéty okolo vzdialenej hviezdy. Podotkli, že im to pomôže pochopiť proces vzniku Slnečnej sústavy.
24. júla – Najnovšia štúdia japonských vedcov naznačuje, že pomocou pokročilej technológie je možné selektívne odstrániť prebytočný chromozóm v bunkách ľudí s Downovým syndrómom a priblížiť tak správanie ich buniek k bežnému fungovaniu.
29. júla – Vedcom z Technickej univerzity v Lyngby sa podarilo za pomoci umelej inteligencie vytvoriť typ bielkovín, ktoré dokážu s pozoruhodnou presnosťou navádzať protirakovinové bunky (T-lymfocyty) k tým rakovinovým a pomôcť tým ničiť zhubné nádory.
August
1. augusta – Skupina robotníkov v Peru počas inštalácie plynového potrubia náhodne objavila viac než 1000 rokov starú múmiu.
1. augusta – Svetová meteorologická organizácia (WMO) uznala nový svetový rekord v dĺžke bleskového výboja – megablesk dosiahol dĺžku 829 kilometrov a preťal Spojené štáty od východného Texasu až po okolie Kansas City.
3. augusta – Po prvýkrát v histórii zaznamenali erupciu Krašeninnikovej sopky na polostrove Kamčatka na ruskom Ďalekom východe.
6. augusta – Spojené štáty oznámili, že chcú do roku 2030 vybudovať na povrchu Mesiaca a Marsu prvé jadrové reaktory.
7. augusta – Spoločnosť OpenAI vydala piatu generáciu svojho ChatGPT.
13. augusta – Nosná raketa Ariane 6 odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Na obežnú dráhu vyniesla európsku družicu novej generácie, ktorá bude varovať pred extrémnymi poveternostnými javmi.
15. augusta – Fosílne ostatky australopiteka, známe pod menom Lucy, dorazili z Etiópie do Česka, kde ich do októbra vystavovalo Národné múzeum (NM) v Prahe.
20. augusta – Žiak piateho ročníka základnej školy objavil vo Visle časť lebky vyhynutého zubra stepného.
20. augusta – Astronómovia objavili nový mesiac planéty Urán. Nebeské teleso s predbežným označením S/2025 U1 je v poradí 29. známou obežnicou siedmej planéty Slnečnej sústavy.
20. augusta – Nosná raketa Sojuz-2.1b vyniesla na obežnú dráhu biomedicínsku družicu Bion-M 2. Na jej palube sa nachádzalo 75 myší, približne 1000 octomiliek, rôzne mikroorganizmy, bunkové kultúry a semená rastlín.
26. augusta – Francúzsko po 128 rokoch vrátilo Madagaskaru tri ľudské lebky získané ako trofeje počas éry kolonializmu. Jedna z nich údajne patrí popravenému madagaskarskému kráľovi počas masakra v 19. storočí.
September
2. septembra – Spoločnosť OpenAI oznámila, že do svojho ChatGPT pridá funkciu rodičovskej kontroly.
4. septembra – Amatérsky archeológ z Düsseldorfu objavil na brehu Rýna mamutí zub, ktorý môže byť starý až 125.000 rokov.
8. septembra – Vedci zo SAV objavili nové druhy húb z rodu Dermoloma či nový rod Neodermoloma.
17. septembra – Vedci vytvorili doteraz najpresnejšiu 3D mapu oblastí v našej Mliečnej dráhe, kde vznikajú hviezdy.
20. septembra – Peruánski paleontológovia objavili neďaleko tichomorského pobrežia 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých.
26. septembra – Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad privítali návštevníkov najväčšieho vedecko-popularizačného festivalu na Slovensku – Európska noc vedy.
30. septembra – Slovenskí vedci skúmali asteroid 2023 CX1 a jeho dôsledky pre planetárnu obranu.
Október
1. októbra – Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná britská biologička Jane Goodallová, ktorá sa zaoberala výskumom primátov, najmä šimpanzov.
6. októbra – Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2025 získali Mary Brunkowová, Fred Ramsdell a Šimon Sakaguči „za objavy týkajúce sa periférnej imunitnej tolerancie“.
7. októbra – Nobelovu cenu za fyziku za rok 2025 získali John Clarke, Michel Devoret a John Martinis „za objav makroskopického kvantovo-mechanického tunelovania a kvantizácie energie v elektrickom obvode“.
8. októbra – Nobelovu cenu za chémiu za rok 2025 získali Susumu Kitagawa, Richard Robson a Omar Yaghi za „vývoj kovovo-organických štruktúr“.
9. októbra – Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai.
9. októbra – Siedmy ročník Eset Science Award 2025 spoznal svojich laureátov. V kategórii Výnimočná osobnosť vedy získal ocenenie ekonóm Martin Kahanec, laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stala filozofka Daniela Vacek, Výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania sa stal chemik Ľubomír Švorc a v ankete Cena verejnosti zvíťazila neurologička Zuzana Gdovinová.
10. októbra – Nobelovu cenu mieru za rok 2025 získala venezuelská opozičná politička María Corina Machadová.
13. októbra – Nobelova cena za ekonómiu za rok 2025 poputuje do rúk troch výskumníkov – Joela Mokyra, Philippa Aghiona a Petra Howitta – za prácu týkajúcu sa vplyvu technológií na trvalo udržateľný hospodársky rast.
27. októbra – Američan, ktorý žil rekordných 271 dní s geneticky upravenou prasacou obličkou, musel opäť nastúpiť na dialýzu.
28. októbra – Spoločnosť xAI spustila dlho očakávaný projekt Grokipédia – rivala populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia.
November
4. novembra – Desať rokov po teroristických útokoch, ktoré sa v Paríži a jeho okolí odohrali 13. novembra 2015, francúzski vedci zverejnili výsledky unikátneho výskumu o tom, ako sa po teroristickom čine formuje individuálna a kolektívna pamäť.
7. novembra – Výskumníci objavili v odľahlej jaskyni na hraniciach medzi Gréckom a Albánskom podľa nich najrozsiahlejšiu sieť pavučín na svete. Sieť pokrýva plochu približne 106 štvorcových metrov a je domovom pre viac než 111.000 pavúkov.
7. novembra – Vo veku 97 rokov zomrel držiteľ Nobelovej ceny za spoluobjavenie štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) v tvare pravotočivej dvojzávitnice James Watson.
13. novembra – Vedci objavili v Brazílii fosíliu mäsožravého jaštera, ktorého existencia svedčí o dávnom prepojení medzi touto juhoamerickou krajinou a Afrikou pred približne 240 miliónmi rokov.
14. novembra – SR otvorila svoje vlastné Slovenské čipové kompetenčné centrum. Je súčasťou európskej iniciatívy a spája všetkých kľúčových zástupcov polovodičového sektora na Slovensku – vládu, štátne orgány, výskum, akademickú obec a zástupcov čipového priemyslu.
19. novembra – Výskumný tím českých a slovenských vedcov objavil vzácny jednobunkový organizmus s unikátnou bunkovou stavbou, ktorý nazval Solarion arienae.
21. novembra – Vo veku 88 rokov zomrela jedna z najvýznamnejších osobností Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied Jozef Jakál.
28. novembra – Absolútnym víťazom súťaže Startup Awards Slovensko sa stal startup CultiWise – firmy, ktorá využíva umelú inteligenciu v poľnohospodárstve.
28. novembra – Rover amerického úradu NASA po prvý raz zaznamenal dôkazy o výskyte bleskov na Marse.
December
2. decembra – Poľsko sa stalo prvou krajinou v strednej a vo východnej Európe s vlastným systémom vojenského satelitného prieskumu, oznámil tamojší minister obrany.
4. decembra – Tím výskumníkov identifikoval pozdĺž starovekého bolívijského pobrežia rekordný počet fosilizovaných stôp dinosaurov.
8. decembra – Francúzsko odovzdalo Mongolsku 70 miliónov rokov starú kostru dinosaura, ktorá bola nezákonne premiestnená z púšte Gobi.
9. decembra – Podvodní archeológovia objavili 2000 rokov starý vrak starovekej egyptskej výletnej lode pri pobreží Alexandrie.
