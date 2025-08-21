V našej Slnečnej sústave našli niečo nevídané: Vedci si to doteraz nevšimli, objavili nový mesiac Uránu

Planéta Urán. Foto: Unsplash

Nový prírastok do rodiny mesiacov Uránu podľa astronómov naznačuje, že na objavenie čakajú ďalšie malé obežnice.

Astronómovia objavili pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (JWST) nový mesiac planéty Urán. Nebeské teleso s predbežným označením S/2025 U1 je v poradí 29. známou obežnicou siedmej planéty Slnečnej sústavy, oznámil v utorok americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.

Predpokladá sa, že mesiac je široký len desať kilometrov. Podarilo sa ho objaviť na sérii desiatich snímok so 40-minútovou expozíciou, ktoré zhotovila infračervená kamera teleskopu NIRCam. Dáta analyzovali vedci v Southwest Research Institute (SwRI) v štáte Colorado.

Nevšimol si ho ani Voyager 2

Nový mesiac je taký malý a slabo viditeľný, že unikol aj pozornosti sondy Voyager 2 počas jej preletu okolo Uránu pred takmer 40 rokmi. Urán je tretia najväčšia a štvrtá najhmotnejšia planéta Slnečnej sústavy. Patrí medzi plynné obry a spolu s Neptúnom aj medzi tzv. ľadové obry. Meno má po gréckom bohovi nebies Uránovi.

Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SWRI), M. Hedman (University of Idaho), CC BY-SA IGO 3.0, Public domain, via Wikimedia Commons

Novoobjavený mesiac obieha po takmer kruhovej dráhe vo vzdialenosti približne 56 000 kilometrov od stredu planéty medzi dráhami vnútorných mesiacov Ophelia a Bianca. Všetky Uránove mesiace boli doteraz pomenované po postavách z diel dvoch anglických básnikov Williama Shakespeara a Alexandra Popa. O oficiálnom názve nového mesiaca rozhodne Medzinárodná astronomická únia (IAU), čo potrvá nejaký čas.

Nový prírastok do rodiny mesiacov Uránu podľa Matthewa Tiscarena z inštitútu SETI, ktorý sa podieľal na objave, naznačuje, že na objavenie čakajú ďalšie malé obežnice. „Pravdepodobne ich je oveľa viac, len musíme ďalej hľadať,“ povedal Tiscareno.

