Domácnosti čakajú, aké budú nedoplatky za teplo: Tento rok to však bude inak, vyúčtovanie príde čoskoro

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Rok 2025 bol oproti dvom predchádzajúcim rokom chladnejší, teda sa aj o čosi viac kúrilo.

Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. V pondelok to uviedol Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý potvrdil, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o osem až deväť percent. Aj napriek tomu ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované.

„Rok 2025 bol oproti dvom predchádzajúcim rokom chladnejší, teda sa aj o čosi viac kúrilo,“ uviedol predseda SZVT Stanislav Janiš. Podľa zväzu boli v roku 2025 na Slovensku splnené podmienky na vykurovanie v priemere počas 242 dní, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 220 dní. Dlhšiu vykurovaciu sezónu ovplyvnila najmä chladnejšia jar, keď sa v niektorých regiónoch prestalo kúriť až začiatkom júna.

Nedoplatky nebudú výrazné

Napriek vyššej spotrebe by sa však náklady domácností nemali zvýšiť priamo úmerne. Cena tepla je totiž nastavená dvojzložkovo a zároveň boli ceny pre domácnosti aj v roku 2025 regulované. „Ak mali domácnosti správne nastavené zálohy na dlhodobejší priemer spotreby tepla a neprekurovali, nemali by sa pri vyúčtovaní dodávky tepla za rok 2025 stretnúť s výraznými nedoplatkami,“ skonštatoval Janiš.

Zväz zároveň upozornil, že tohtoročného vyúčtovania sa ešte netýka zvýšenie cien energií v dôsledku ukončenia plošnej energopomoci, keďže vyúčtovanie sa vzťahuje na predchádzajúci kalendárny rok.

Podľa zväzu k stabilizácii cien prispieva aj zvyšovanie efektívnosti systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). „Systémy CZT zabezpečujú efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody,“ doplnil Janiš.

Správcovia bytových domov musia doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie do 31. mája. Súčasťou vyúčtovania sú aj údaje o platbách za vykurovanie a ohrev teplej vody za rok 2025.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie urobí otočku: Prichádza oteplenie a prvé letné dni. Teplomer bude ukazovať 30 stupňov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac