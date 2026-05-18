Monika Hilmerová s manželom hrali mesiace divadlo: Deti netušili, čo si pre ne pripravili

Cestovanie do vzdialených kútov sveta v sebe vždy ukrýva kúzlo nepoznaného a dokáže človeku otvoriť úplne nové obzory. Keď sa navyše spojí s detskými snami a dokonale premysleným rodinným prekvapením, vzniknú spomienky, ktoré v srdciach pretrvajú už navždy.
Herečka Monika Hilmerová sa pochválila na Instagrame, že so svojím manželom Jarom Bekrom a dvomi deťmi vyrazili na dovolenku, o ktorej ich ratolesti vôbec netušili. Rodina sa vydala do Japonska, pričom cieľ cesty prezradili deťom až tesne pred odletom na letisko. Herečka priznala, že z tejto destinácie mala spočiatku rešpekt, no po príchode ju realita veľmi príjemne prekvapila.
Tajomstvo držali do poslednej chvíle
Celý plán vznikol ešte minulú jeseň, keď Jaro Bekr cestoval pracovne do Osaky v rámci Expo, kde mal tanečné vystúpenie. Ich deti sú veľkými fanúšikmi komiksov a manga sveta, a tak veľmi túžili vidieť Japonsko na vlastné oči.
„Naše deti sú vo veku komixov, manga komixy nevynímajúc, a tak strašne prosíkali, či môžu ísť s ním. Vtedy sme si povedali, že sa im tento sen raz pokúsime splniť,“ prezradila Monika Hilmerová. Rodine sa napokon podarilo zosúladiť pracovné povinnosti aj školské voľno detí.
Najťažšou úlohou však bolo udržať celé prekvapenie v tajnosti až do poslednej chvíle. „No a už o pár mesiacov sa nám podarilo zosúladiť našu prácu a ich voľné dni v rámci školy a mohli sme kúpiť letenky aj pre nich. Vedeli sme akí budú šťastní a s Jarom sme sa dohodli, že to bude prekvapenie až na poslednú chvíľu,“ opísala herečka.
Napokon museli pred deťmi chvíľu predstierať, že ani sami presne nevedia, kam sa pôjde. Pravdu im prezradili až cestou na letisko. „Tak sme mlžili, hrali divadlo, že nevieme kam pôjdeme a až keď sme šli na letisko, v aute, sme im oznámili cieľ cesty Osaka-Kyotó-Tokyo. Tú radosť si budeme všetci štyria pamätať do konca života,“ napísala Hilmerová.
