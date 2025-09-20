Našiel sa vzácny exemplár fosílie starej 12 miliónov rokov: Je vo vynikajúcom stave, vedcom otvára nové možnosti

Peruánski paleontológovia objavili neďaleko tichomorského pobrežia krajiny 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých. Fosília s dĺžkou 3,5 metra bola nájdená v júli peruánskym paleontológom Mariom Urbinom v púšti Ocucaje, zhruba 350 kilometrov južne od hlavného mesta Lima, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Urbina predstavil svoj nález tento týždeň v Geologickom, banskom a hutníckom inštitúte (INGEMMET) v Lime a povedal, že ide o vzácny exemplár sviňuchy z geologickej formácie Pisco, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými morskými fosíliami.
Ďalší paleontológ Mario Gamarra uviedol, že vynikajúci stav pozostatkov prinesie vedcom nové možnosti štúdia tohto prehistorického morského cicavca – „ako sa pohyboval, ako plával, čo jedol a ako dlho žil“. Púšť Ocucaje je rajom pre lovcov skamenelín. V tejto oblasti už boli objavené kostry štvornohých trpasličích veľrýb, delfínov, žralokov a iných druhov z obdobia miocénu (pred päť až 23 miliónmi rokov), pripomína AFP.
