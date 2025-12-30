Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Foto: Screen Instagram (queen.plackova) / interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Ako ukazuje na Instagrame, okolo novej prevádzky sa krúti aj ona sama.

Priamo v srdci Slovenska, na Donovaloch, v uplynulých dňoch otvorili podnik, za ktorým stojí kráľovná slovenského internetu Zuzana Strausz Plačková. Pod zjazdovkami si pristavila kontajnerový Aprés ski Black Garden, ktorý cieli predovšetkým na lyžiarov a láka fancy ponukou. 

Zabudnite na klasiku – čaj s rumom –, ktorú sme si kedysi dávali po výdatnej lyžovačke či zimnej turistike niekde na horskej chate. Zuzana Strausz Plačková pred štyrmi dňami na sociálnej sieti začala lákať ľudí na „najlepšiu matchu na Donovaloch“, ktorú si nedáte nikde inde, než v jej novom Aprés ski, ktorý otvoril na Štefana.

Plačkovej koncept Black Garden nie je novinkou a podniky tejto značky nájdete v Bratislave či v Čadci. Teraz sa ale rozhodla zamerať na inú cieľovku a otvorila v lokalite obľúbeného lyžiarskeho strediska. Matchu máme radi, no v snehu a mrazivých teplotách sme ju ešte nepili, tak sme si urobili výlet na Donovaly.

Priamo s výhľadom na zjazdovky

Nasledovali sme kroky lyžiarov, ktorí smerovali k lanovke na Záhradišti a zaviedli nás k miestu, ktoré sme hľadali. Plačkovej Aprés ski sa nachádza len pár krokov od zjazdoviek, priamo vedľa klziska, kde si ľadovú zábavu užívali deti aj dospelí. Už z diaľky na nás svietila tabuľa, ktorá lákala na spomínanú „špecialitu“.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Vonku poriadne prituhovalo a fúkalo a vzhľadom na počasie nebolo prekvapivé, že miesta na sedenie pred podnikom počas našej návštevy zívali prázdnotou (aj keď treba dodať, že podľa záberov na internete v iných hodinách, než v pondelok popoludní, sa tu nachádzalo podstate viac ľudí). Tulivaky odfukoval silný vietor, no oceňujeme, že personál pripravil deky umiestnené na stoličkách. Vieme si predstaviť, že musia príjemne zahriať, čo sa v tomto horskom prostredí hodí.

V ponuke sme našli dubajské cappuccino za 12 € a šampanské za 800 €

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • ako vyzerá Plačkovej nový podnik na Donovaloch;
  • prečo sme si matchu neužili;
  • aký incident s bločkom sa odohral;
  • čo zaujímavé má v ponuke a za koľko;
  • aké sú tu ceny v porovnaní s vedľajším Aprés ski.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
