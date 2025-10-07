Udelili Nobelovu cenu za fyziku: Vedci z Kalifornskej univerzity preukázali kvantové správanie v elektrických obvodoch

Nobelovu cenu za fyziku za rok 2025 získali spoločne John Clarke, Michel Devoret a John Martinis, všetci pôsobiaci na Kalifornskej univerzite v USA. Cenu dostali za „za objav makroskopického kvantovo-mechanického tunelovania a kvantizácie energie v elektrickom obvode“.
Oznámil to v utorok krátko predpoludním generálny tajomník švédskej Kráľovskej akadémie vied Hans Ellegren, informuje TASR.
Správu budeme aktualizovať.
