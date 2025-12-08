Tarbosaurus sa vracia domov: Francúzsko odovzdalo Mongolsku 70 miliónov rokov starú kostru dinosaura z púšte Gobi

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Vzácnu fosíliu odovzdali počas ceremoniálu v Paríži.

Francúzsko v pondelok odovzdalo Mongolsku 70 miliónov rokov starú kostru dinosaura, ktorá bola nezákonne premiestnená z púšte Gobi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vzácna fosília dinosaura druhu Tarbosaurus bataar, ktorý žil v období kriedy a vyhynul pred približne 65 miliónmi rokov, bola zhabaná francúzskymi úradmi ešte v roku 2015. Tento druh je zároveň považovaný za ázijského príbuzného Tyrannosaura rexa.

Slávnostné odovzdanie fosílie v Paríži

Francúzska ministerka pre rozpočet Amelie de Montchalinová fosíliu spolu s ďalšími predmetmi vrátane dinosaurích vajec odovzdala mongolskej ministerke kultúry a športu Undram Chinbatoovej na slávnostnom ceremoniáli v Paríži.

„Dnes sa kúsok púšte Gobi chystá vrátiť do svojej domoviny,“ povedala de Montchalinová. „Je to výsledok veľmi dlhého a dôkladného vyšetrovania. Ide o navrátenie vedeckého a kultúrneho pokladu,“ uviedla francúzska štátnička.

Mongolsko chce späť všetky svoje fosílie

„Pre mňa a pre všetkých Mongolov je veľmi dôležité, aby sme dostali späť naše dinosaurie fosílie,“ povedala Chinbatová a poďakovala Francúzsku za vrátenie exemplárov. Fosílie budú podľa jej slov vystavené v múzeu, ktoré Mongolsko plánuje otvoriť v blízkej budúcnosti.

Foto: Profimedia

Z Mongolska zmizlo množstvo starovekých fosílií odvtedy, čo americký paleontológ Roy Chapman Andrews – údajne inšpirácia pre filmovú postavu Indianu Jonesa – pred sto rokmi objavil v tejto krajine dinosaurie vajcia, uvádza AFP. Odvtedy do púšte prišlo mnoho paleontológov, ale i pašerákov.

Mongolsko sa snaží získať relikvie späť

Mongolská vláda sa snaží stratené relikvie získať späť. Jej cieľom je vrátiť domov fosílie, ktoré sa dlho nachádzali v zahraničných múzeách a zbierkach súkromných zberateľov. Mongolsko považuje všetky fosílie nájdené v púšti Gobi za majetok štátu a zakázalo ich vývoz, v niektorých prípadoch je vývoz povolený s potrebnou licenciou.

