Kravy zabili dvoch turistov: Polícia rieši hrozivý prípad, o život prišiel manželský pár

V rakúskom Tirolsku došlo v obci Oberlienz k tragickému incidentu, pri ktorom stádo kráv napadlo manželský pár, a to priamo na označenej pastvine. 67-ročná žena zomrela priamo na mieste. Jej 65-ročného manžela previezol vrtuľník s vážnymi zraneniami do nemocnice v Innsbrucku, kde zraneniam podľahol.
Presný priebeh a príčiny nešťastia vyšetruje polícia. Podľa oficiálneho vyhlásenia malo dvojicu napadnúť stredne veľké stádo s dvojciferným počtom zvierat. Turisti mali so sebou v čase útoku psa, no tá podľa prvých výsledkov vyšetrovania nezohrala žiadnu rolu. O prípade informovalo rádio Bayerischer Rundfunk a miestna polícia.
Nejde o prvý podobný útok
V Rakúsku pritom ani zďaleka nejde o ojedinelý prípad. V septembri 2025 zomrel po útoku stáda 85-ročný muž v obci Ramsau am Dachstein a v lete 2024 prišla o život žena v Salzbursku. Úrady preto ľudí opakovane vyzývajú na opatrnosť. Turisti by sa mali od stád držať ďalej a psy mať na vôdzke.
