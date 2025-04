Vesmírni turisti sa vrátili na Zem: Ich cesta trvala štyri dni. Získali viacero neuveriteľných prvenstiev

Po necelých štyroch dňoch sa v piatok vrátila na Zem štvorica vesmírnych turistov, ktorí v rámci misie Fram2, súkromného letu kozmickej lode Crew Dragon od spoločnosti SpaceX, prvýkrát v dejinách kozmonautiky obiehali okolo našej planéty po polárnej orbite. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Kapsula za pomoci padákov dosadla o 18.18 h SELČ z logistických dôvodov do vôd Tichého oceánu pri západnom pobreží USA, čo bola tiež premiéra, pretože doteraz sa tak vždy dialo pri americkom pobreží Atlantiku. Misia Fram2 je pomenovaná po nórskej prieskumnej lodi, ktorá v rokoch 1893 – 1912 pomáhala polárnikom dosiahnuť arktické a antarktické oblasti Zeme.

Podľa SpaceX kapsula Dragon obletela Zem približne 55-krát a nad pólmi preletela približne každých 45 minút vo výške 425 — 450 kilometrov. Na programe misie bolo celkom 22 experimentov vrátane zhotovenia prvých röntgenových snímok človeka vo vesmíre či pokusu s pestovaním hlivy ustricovej v mikrogravitácii, ktorá by sa vďaka svojmu rýchlemu rastu a bohatému nutričnému profilu mohla stať zdrojom potravy pre dlhodobé vesmírne misie.

Dragon and the @framonauts splashed down off the coast of California earlier today, completing the first human spaceflight mission to explore the Earth’s polar regions! pic.twitter.com/iWTCRT920z

— SpaceX (@SpaceX) April 4, 2025