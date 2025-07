Neuveriteľný úkaz: Vedci prvýkrát sledujú zrod hviezdnej sústavy, je vzdialená 1 300 svetelných rokov

Astronómovia z Holandska a zo USA tento týždeň oznámili, že po prvýkrát spozorovali, ako sa rodia planéty okolo vzdialenej hviezdy. Podotkli, že im to pomôže pochopiť proces vzniku Slnečnej sústavy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Nový planetárny systém sa formuje okolo mladučkej hviezdy HOPS-315 vzdialenej približne 1300 svetelných rokov od Zeme v hmlovine Orión. Mladé hviezdy bývajú obklopené obrovskými prstencami plynov a prachu nazývanými protoplanetárne disky. Práve v nich sa dokážu zhlukovať kryštalické minerály ako oxid kremičitý, z ktorých neskôr vznikajú nové planéty.

Tieto zhluky, nazývané planetezimály, sú telesá vo veľkosti niekoľkých metrov až kilometrov a postupne sa nabaľujú ako snehová guľa až do veľkosti celej planéty. A práve takéto formácie – keď tieto horúce materiály podľa všetkého začínajú tuhnúť – teraz vedci spozorovali v blízkosti hviezdy HOPS-315. Napísali o tom v článku vo vedeckom žurnále Nature.

For the first time, astronomers have caught the birth of a brand-new solar system!

Using both the ALMA telescope and JWST, scientists captured a stunning image of HOPS-315, a baby star about 1,300 light-years away that is just beginning to form planets. It is essentially a… pic.twitter.com/hGMDdvMn5H

