Nový seriál je absolútnym hitom. Diváci ho kritizujú, no filmoví kritici chvália

Nebudete sa vedieť nadýchnuť. Streamovací gigant predstavil novú napínavú minisériu, ktorá sa stala hitom na celom svete. Medzi divákmi a filmovými kritikmi má však poriadne rozporuplné recenzie. Kým jedna skupina seriál chváli, druhá ho nešetrí kritikou.
Ak máte chuť na niečo poriadne dramatické, nenechajte si ujsť americký kriminálny seriál Nemesis, ktorý mal na obľúbenej streamovacej platforme Netflix premiéru len pred pár dňami, no okamžite sa stal absolútnym hitom vo viac ako 80 krajinách sveta vrátane Slovenska.
Príbeh seriálu vás prenesie do LA, kde sa brilantný policajný detektív a zločinecký génius hrajú na mačku a myš. Môžete sa tešiť na napínavé stávky, boj na život a na smrť, rodinnú dynamiku a explozívnu akciu. Minisériu len s ôsmimi epizódami s minutážou okolo jednej hodiny tak zaručene zhltnete.
Podľa divákov sa to nedá pozerať ani počúvať
Napriek tomu, že seriál na Netflixe získal obrovský úspech, diváci na filmovom portáli ČSFD sú k nemu poriadne kritickí. Udelili mu skutočne mizerné hodnotenie – len 39 %. Označili ho za odpad a tvrdia, že sa to nedá pozerať ani počúvať.
Na IMDb s ratingom 5.4/10 uspel o čosi lepšie. No filmoví kritici na Rotten Tomatoes sú opačného názoru, až 90 % recenzií od profesionálnych kritikov bolo pozitívnych a na Metacritic od nich získal skóre 70 zo 100.
Diváci teda hovoria o prepadáku a kritici o akčnej jazde. To, na ktorú stranu sa pridáte, je len na vás. Možno vás pohltí pri úvodnej scéne, alebo to vypnete skôr, ako sa objaví prvá zápletka.
Nahlásiť chybu v článku