Vedci objavili fosíliu záhadného jaštera: Dokazuje to fascinujúcu vec, ide o kľúčový moment v histórii života

Foto: Isntagram - @rodrigotempmuller/@caio.fantini

Roland Brožkovič
TASR
Ide o „extrémne vzácny“ objav, keďže tento druh bol doteraz vedecky neznámy.

Vedci objavili v Brazílii fosíliu mäsožravého jaštera, ktorého existencia svedčí o dávnom prepojení medzi touto juhoamerickou krajinou a Afrikou pred približne 240 miliónmi rokov.

Podľa hlavného výskumníka Rodriga Tempa Müllera ide o „extrémne vzácny“ objav, keďže tento druh bol doteraz vedecky neznámy. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na časopis Journal of Systematic Palaeontology (JSP).

Plaz s názvom Tainrakuasuchus bellator, odvodeným od latinského slova „bojovník“, mal dĺžku približne 2,4 metra a vážil 60 kilogramov. Podľa vedcov síce pripomínal dinosaura, ale v skutočnosti je predkom dnešných krokodílov. Müller, ktorý viedol tím paleontológov z brazílskej Federálnej univerzity v Santa Marii, v štúdii zverejnenej v stredu potvrdil, že zviera bolo aktívnym dravcom. Výskumníci objavili v máji v južnej Brazílii časti dolnej čeľuste, chrbtice a panvového pletenca.

Pohyboval sa po superkontinente

Jeho objav pomáha ozrejmiť kľúčový moment v histórii života, obdobie, ktoré predchádzalo vzostupu dinosaurov,“ vysvetlil Müller. „Objavili sme druh, ktorý patrí k dravcovi úzko príbuznému druhu (Mandasuchus tanyauchen) nájdenému v Tanzánii. Toto prepojenie medzi zvieratami z Južnej Ameriky a Afriky možno pochopiť na základe paleogeografie triasu,“ dodal Müller s tým, že v tom čase boli kontinenty spojené do jedného superkontinentu – Pangey.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rodrigo Temp Müller (@rodrigotempmuller)

„V dôsledku toho mali fauny Brazílie a Afriky niekoľko spoločných prvkov, čo odzrkadľuje prepletenú evolučnú a ekologickú históriu,“ povedal Müller. „To ukazuje, že v oblasti, ktorá je dnes južnou Brazíliou, už plazy vytvorili rozmanité spoločenstvá prispôsobené rôznym stratégiám prežitia… Navyše tento objav odhaľuje, že takáto rozmanitosť nebola ojedinelým javom,“ doplnil.

