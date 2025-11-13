Vedci objavili fosíliu záhadného jaštera: Dokazuje to fascinujúcu vec, ide o kľúčový moment v histórii života

Vedci objavili v Brazílii fosíliu mäsožravého jaštera, ktorého existencia svedčí o dávnom prepojení medzi touto juhoamerickou krajinou a Afrikou pred približne 240 miliónmi rokov.
Podľa hlavného výskumníka Rodriga Tempa Müllera ide o „extrémne vzácny“ objav, keďže tento druh bol doteraz vedecky neznámy. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na časopis Journal of Systematic Palaeontology (JSP).
Plaz s názvom Tainrakuasuchus bellator, odvodeným od latinského slova „bojovník“, mal dĺžku približne 2,4 metra a vážil 60 kilogramov. Podľa vedcov síce pripomínal dinosaura, ale v skutočnosti je predkom dnešných krokodílov. Müller, ktorý viedol tím paleontológov z brazílskej Federálnej univerzity v Santa Marii, v štúdii zverejnenej v stredu potvrdil, že zviera bolo aktívnym dravcom. Výskumníci objavili v máji v južnej Brazílii časti dolnej čeľuste, chrbtice a panvového pletenca.
Pohyboval sa po superkontinente
„Jeho objav pomáha ozrejmiť kľúčový moment v histórii života, obdobie, ktoré predchádzalo vzostupu dinosaurov,“ vysvetlil Müller. „Objavili sme druh, ktorý patrí k dravcovi úzko príbuznému druhu (Mandasuchus tanyauchen) nájdenému v Tanzánii. Toto prepojenie medzi zvieratami z Južnej Ameriky a Afriky možno pochopiť na základe paleogeografie triasu,“ dodal Müller s tým, že v tom čase boli kontinenty spojené do jedného superkontinentu – Pangey.
„V dôsledku toho mali fauny Brazílie a Afriky niekoľko spoločných prvkov, čo odzrkadľuje prepletenú evolučnú a ekologickú históriu,“ povedal Müller. „To ukazuje, že v oblasti, ktorá je dnes južnou Brazíliou, už plazy vytvorili rozmanité spoločenstvá prispôsobené rôznym stratégiám prežitia… Navyše tento objav odhaľuje, že takáto rozmanitosť nebola ojedinelým javom,“ doplnil.
