Firma legendárneho slovenského hokejistu skončila v konkurze. Známe sú už aj dlhy, počítajú sa v státisícoch eur

Legendárny slovenský hokejista Marián Hossa sa po skončení aktívnej hráčskej kariéry vrhol do divokých biznisových vôd. Kým viacerí športovci sa popálili, respektíve nedokázali vybudovať väčšie podnikanie, ikona NHL dnes má firmu, ktorej tržby sa počítajú v desiatkach miliónov eur.

Spomínaná spoločnosť dnes nesie názov Hossa family, no pôvodne začínala pod eseročkou HO&PE FAMILY. Dôvodom bolo, že Hossa začal v podnikaní so svojím bratrancom Petrom, ktorý už prevádzkoval reštauráciu s múčnymi jedlami. Ten ho oslovil kvôli zvyšujúcemu sa dopytu po jeho výrobkoch. Niekdajší spoločníci dokázali s mrazenými výrobkami preniknúť do maloobchodných sietí, no neskôr sa rozkmotrili a hokejista postupne prebral vlastníctvo nad celým podnikom.

Podľa hospodárskych výsledkov spoločnosti je zrejmé, že sa Hossovi darí. Predvlani vykázal pri tržbách presahujúcich 64 miliónov eur zisk 1,21 milióna eur, rok predtým to bolo 552-tisíc eur. Trhlina v naoko perfektnom biznise prišla v januári – Denník E informoval o tom, že dcérska firma slávneho športovca padla do konkurzu. Bolo to za okolností, ktoré nahnevali niekoľkých spolupracovníkov a iné firmy. Podľa portálu Index už dnes vieme, koľko napokon spoločnosť dlhuje.

Firme sa darí, dcéra sa potopila

Dcérska firma HC Produkt, ktorá sa zameriavala na spracovanie zemiakov do múčnych výrobkov, skončila v konkurze ešte v decembri minulého roka. Hossovci do nej naplno vstúpili v roku 2023 a očakávalo sa, že dokážu napraviť jej vtedajšie negatívne hospodárenie. Podľa dostupných správ do spoločnosti Hossove mraziarne investovali finančné prostriedky, no boj o záchranu vzdali počas vlaňajšieho leta. Z toho vyplývali aj neuhradené záväzky voči dodávateľom.

„Žiaľ, ani zvýšené investície neboli schopné sanovať spoločnosť a v určitom momente sme toto dotovanie spoločnosti museli ukončiť,“ uviedli mraziarne s tým, že do firmy vstúpili ako investor a ostatné povinnosti mal niesť bývalý majiteľ, ktorému sa to vraj nedarilo. Ten, naopak, argumentoval slabým dopytom zo strany mraziarní.

Firmy, ktorým HC Produkt dlží peniaze, zase kritizujú hokejistu a mraziarne. Podľa nich nebolo správne nechať firmu úplne padnúť aj s jej záväzkami a so zreteľom, že materskej spoločnosti sa darí. Po niekoľkých mesiacoch od vyhlásenia ostrého konkurzu tiež vyplynulo, aké sumy HC Produkt veriteľom dlhuje. Celkové pohľadávky atakujú 300-tisíc eur, pričom okrem súkromných spoločností dlhy evidujú aj poisťovne a Finačná správa SR.

Najväčší veriteľ – firma Slov-Mart si prihlásila 13 pohľadávok v sume 65-tisíc eur, firma Agromat zase 7 pohľadávok v sume 52 600 eur. Nateraz nie je známe, či konkurzný správca našiel dostatočné množstvo majetku na to, aby uspokojil aspoň časť prihlásených pohľadávok.