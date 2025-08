Platia už od 425 eur na osobu: Slováci prezradili, kam cestujú za lacnou dovolenkou. Na toto si treba dávať pozor, varujú

Kto by nechcel cestovať za čo najmenej peňazí. Slováci prezradili, kam chodievajú, ak nechcú minúť všetko, čo majú na účtoch. Niektoré odpovede vás možno prekvapia.

Lacno sa dá dovolenkovať všade

Už neraz sme informovali, že populárnou lacnou dovolenkovou destináciou je Albánsko. Kam však chodia Slováci, ak chcú veľa muziky za málo peňazí? Niektorí si myslia, že lacno dovolenkovať sa dá všade, aj na Slovensku, ale aj v zahraničí, či už v Chorvátsku alebo v Taliansku. Záleží od toho, aké má človek nároky a očakávania.

Dovolenkovou klasikou Slovákov je Chorvátsko. Niektorí dovolenkári píšu, že rodina so štyrmi členmi sa aj s cestovaním a so suvenírmi v blízkosti Splitu zmestí do 1750 eur. Ďalší sa v oblasti Omišu aj s dvoma deťmi zmestili do 1 700 eur, čo je zhruba 425 eur na osobu.

Niektorí nedajú dopustiť na Cyprus a píšu, že by sa sem niekedy ešte radi vrátili. Dá sa tu vraj nájsť apartmán za 50 eur na noc a letenky sa dajú kúpiť aj za 140 eur na osobu. Človek sa tak vraj pokojne zmestí aj do 1 000 eur.

Na toto si dávajte pozor

Iní chvália Rodos, kam si letenky kúpili za 170 eur a ubytovanie na 5 dní pre dve osoby ich vyšlo na 330 eur. Chvália aj stravovanie v reštaurácii, kde sa dvaja ľudia dosýta najedia za 30 eur. Ľudia píšu, že vždy sa dá všetko zariadiť aj lacnejšie, vrátane ubytovania, no potrpia si aspoň na nejaký komfort. Napríklad, nechcú ubytovanie príliš ďaleko od pláže.

V konečnom dôsledku ale suma podľa ľudí záleží napríklad od toho, kedy chcete ísť na dovolenku. Radia napríklad last minute, kedy si človek môže týždňovú dovolenku dopriať s ubytovaním, transferom a poistením do 1 000 eur na dve osoby.

Varujú ale, že vždy sa treba pripraviť aj na nečakané poplatky. Aj keď sa finančne pripravíte na lacnú alternatívu, vždy sa môže vyskytnúť nečakaná situácia, kde budete musieť zaplatiť niečo navyše. Dôležité je myslieť na to, že každý by sa mal prikrývať takou perinou, na akú má, a týka sa to aj dovolenky.