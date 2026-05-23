Odborníci odhalili najšpinavšie miesto v hotelovej izbe. Z jednej informácie sa vám zdvihne žalúdok

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Hotelová služba má zvyčajne na upratanie jednej izby približne len 30 minút.

Počas tohtoročnej letnej dovolenky sa pravdepodobne ubytujete v hoteli, penzióne či apartmáne. No mali by ste si dať pozor na baktérie, ktoré vám v hotelovej izbe môžu robiť spoločnosť. Poradíme vám, na ktoré miesta by ste si mali dať najväčší pozor. 

Pozor na  „dotykové body“

Hotelová izba síce môže na prvý pohľad vyzerať ako uprataná, ale na niektorých miestach, ktoré môžete ľahko prehliadnuť nielen vy, ale aj hotelová služba, to tak byť nemusí. Ako píše web Metro, vedci z univerzity v Houstone tieto miesta nazývajú „dotykové body“ a sú nimi napríklad diaľkové ovládače a vypínače.

Podľa odborníkov tak problematické nie sú len umývadlá a toalety, ale aj ďalšie prehliadané miesta. Vedci dokonca tvrdia, že hotelové izby mali až 10-krát viac baktérií, vrátane fekálnych kmeňov, ako je povolené v nemocniciach.

Dôvod je jednoduchý. Hotelová služba má zvyčajne na upratanie jednej izby približne len 30 minút, čo je skutočne krátky čas, za ktorý sa nedá stihnúť hĺbkové upratovanie. Týka sa to najmä veľkých hotelov. Čo nám v našom rozhovore potvrdila aj Jana, ktorá pracovala ako chyžná v Nórsku a na upratanie jednej izby mala len 15 minút.

Ilustračné foto: Freepik

Kúpeľne v hotelových izbách ešte špinavšie ako v lietadlách

Najproblematickejšie sú dekoratívne predmety, ktoré chyžné pravdepodobne vynechávajú úplne. Preto dekoratívne vankúše, prikrývky, koberce či iné prvky odložte do rohu izby a nepoužívajte ich, ak sa nechcete stretnúť s obrovským množstvom baktérií.

Ako sme už spomenuli, problematické sú aj diaľkové ovládače a vypínače, tie si preto radšej vydezinfikujte sami. Ďalej sú to stropné ventilátory, záclonové tyče, sprchové hlavice a iné podobné miesta. No tiež poháre, ktoré by ste si mali pred použitím radšej sami umyť.

Obzvlášť znepokojivé je tvrdenie odborníkov, podľa ktorých sú kúpeľne v hotelových izbách ešte špinavšie ako v lietadlách. Pričom najviac baktérií je vo vírivých vaniach.

Ak sa teda toto leto chystáte stráviť pár nocí v hotelovej izbe, dajte si pozor najmä na „dotykové body“ a dekoratívne predmety.

