O tomto skrytom klenote ste nikdy nepočuli, o slnečník sa tu biť nemusíte: Táto európska pláž je raj na zemi

Mnoho krajín bojuje s davmi turistov. Preplnené sú nielen ulice miest, ale aj pláže. To však neplatí o Borsh beach v Albánsku. Užijete si tu krásne more a luxusný pokoj, aký zažijete už len málokde.

Budete sa tu cítiť kráľovsky

Ako sa dozvedáme z Mail Online, Borsh beach v Albánsku patrí medzi najdlhšie, najkrajšie, no zároveň aj medzi najmenej preplnené. Podľa webu Albania Blog je pláž dlhá až 5 kilometrov. Ak by ste sa sem rozhodli zavítať, pokojne by ste si mohli rozložiť aj 43 osušiek a celý priestor mať len pre seba. Je to dokonalé miesto pre cestovateľov, ktorí uprednostnia pokoj pred plážou plnou podnikov a ruchu.

Ľudia na TripAdvisore píšu, že si tu za pár drobných môžete na celý deň prenajať aj slnečníky a ležadlá. More je vraj pokojné, priezračné a krásne a prostredie príjemne tiché. V blízkosti nechýba ani pestrý výber ubytovacích možností či reštaurácií.

Musíte ju navštíviť aspoň raz za život

Niektorí ale píšu, že je to miesto, kde by strávili nanajvýš jeden deň, potom by sa radšej presunuli niekam inam. Iní by tu pokojne zotrvali aj dlhšie a chvália okrem iného aj úchvatné výhľady. Borsh beach považujú niektorí za miesto, ktoré by mal každý jednoznačne aspoň raz za život navštíviť.

Ako sa sem dostanete? Môžete napríklad letieť z viedenského letiska do Tirany. Letenky nájdete už od 58 eur a ste tu za približne hodinu a pol. V Tirane si následne môžete požičať auto, Borsh beach je vzdialená ešte približne 3,5 hodiny cesty autom.