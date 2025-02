V zahraničí je to lacnejšie ako na Slovensku: Slovákov sme sa pýtali, či by boli ochotní vziať si kvôli dovolenke pôžičku

Mnohí z vás sa už iste tešia na letnú dovolenku. Nejedna rodina si však pre zdražovanie musela utiahnuť opasok. Slovákov sme sa preto opýtali, či by boli ochotní vziať si pôžičku preto, aby si na týždeň či dva mohli ísť oddýchnuť niekam k moru, prípadne, aby si oddýchli na Slovensku.

Služby na Slovensku sú predražené a neadekvátne

Dovolenka vás nemusí vyjsť draho, ak viete, kedy je ten správny čas nakupovať a kam sa vôbec vybrať. Viacero ľudí v našej ankete priznalo, že radšej dovolenkujú v zahraničí. Zdá sa im totiž, že dovolenka v cudzine ich vyjde lacnejšie ako pár dní dovolenkovania na Slovensku. Viacerým sa nepáči, že doma za vysoké sumy ani nedostanú adekvátne služby.

Ak už, tak na Slovensku idú maximálne na kratší výlet alebo pobyt. „Prikrývam sa takou perinou, na akú mám,“ píšu viacerí pri zmienke o peniazoch a o cenách dovoleniek. Niekoľkí píšu, že majú vo svojom okolí ľudí, ktorí si na dovolenku požičajú, aby to potom niekoľko mesiacov splácali. Myslia si ale, že sa tak dovolenka zbytočne predraží a nie je to niečo, čo by za to stálo.

Znak finančnej negramotnosti

Ľudí, ktorí si požičiavajú na dovolenku, považujú za finančne negramotných a veľmi nezodpovedných. Viacero ľudí prízvukuje, že vziať si peniaze na niečo, čo si človek len chvíľku užije, je hlúposť. To jediné, pre čo by boli ochotní zadlžiť sa, je vraj bývanie.

„Ak na dovolenku nemám, tak na ňu jednoducho nejdem,“ dávajú vedieť viacerí s dodatkom, že sa buď venujú aktivitám, ktoré im peňaženka práve dovolí, alebo na dovolenku dlhší čas šetria a nejdú na ňu každý rok, ale len raz za niekoľko rokov.