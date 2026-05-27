Európa ešte nie je z najhoršieho vonku: Dovolenkári ale nemusia mať strach, lietadlá ich k moru odvezú

Nina Malovcová
TASR
Letná dovolenka
Šéf frankfurtského letiska upokojuje cestujúcich.

Letecké spoločnosti v Európe by mali mať na letnú dovolenkovú sezónu dostatok leteckého paliva. Povedal to v stredu Stefan Schulte, šéf spoločnosti Fraport prevádzkujúcej letisko vo Frankfurte nad Mohanom. Informovala o tom agentúra DPA.

„Chcel by som cestujúcich ubezpečiť, že čo sa týka rezervácií leteniek, nemusia sa obávať,“ uviedol Schulte v rozhovore pre ekonomický denník Handelsblatt. Zároveň dodal, že nepochybuje, že dodávky leteckého paliva v rámci Európy budú zabezpečené na celú dovolenkovú sezónu.

Paliva by malo byť dosť aj do konca roka

„Predpokladám, že v nasledujúcich mesiacoch budeme mať v Európe, a tým aj v Nemecku, dostatočné množstvo paliva,“ povedal s tým, že ak sa situácia bude vyvíjať pozitívnym smerom, malo by byť palivo zabezpečené do konca roka.

„Obavy z toho, že by cestujúci mohli niekde uviaznuť, sú neopodstatnené. Krajiny ako Čína a India riešia situáciu veľmi profesionálne a rezervy postupne zvyšujú. Každé lietadlo, ktoré tam dostane povolenie na pristátie, bude schopné sa aj vrátiť,“ dodal Schulte.

