Európa ešte nie je z najhoršieho vonku: Dovolenkári ale nemusia mať strach, lietadlá ich k moru odvezú

Letecké spoločnosti v Európe by mali mať na letnú dovolenkovú sezónu dostatok leteckého paliva. Povedal to v stredu Stefan Schulte, šéf spoločnosti Fraport prevádzkujúcej letisko vo Frankfurte nad Mohanom. Informovala o tom agentúra DPA.
„Chcel by som cestujúcich ubezpečiť, že čo sa týka rezervácií leteniek, nemusia sa obávať,“ uviedol Schulte v rozhovore pre ekonomický denník Handelsblatt. Zároveň dodal, že nepochybuje, že dodávky leteckého paliva v rámci Európy budú zabezpečené na celú dovolenkovú sezónu.
Paliva by malo byť dosť aj do konca roka
„Predpokladám, že v nasledujúcich mesiacoch budeme mať v Európe, a tým aj v Nemecku, dostatočné množstvo paliva,“ povedal s tým, že ak sa situácia bude vyvíjať pozitívnym smerom, malo by byť palivo zabezpečené do konca roka.
„Obavy z toho, že by cestujúci mohli niekde uviaznuť, sú neopodstatnené. Krajiny ako Čína a India riešia situáciu veľmi profesionálne a rezervy postupne zvyšujú. Každé lietadlo, ktoré tam dostane povolenie na pristátie, bude schopné sa aj vrátiť,“ dodal Schulte.
