Začiatkom júna hrozí letom v európskej destinácii meškanie. Pripravte si dávku trpezlivosti

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
S obmedzeniami v doprave sa môžete stretnúť v obľúbenom Lisabone.

Ak sa chystáte v júni do Portugalska, mali by ste sa pripraviť na možné komplikácie spojené s dopravou. Začiatkom mesiaca sa má uskutočniť štrajk, ktorý by sa mohol dotknúť celkovo až 500 letov. 

Portál Euronews informuje, že dovolenkárov v Portugalsku môže čakať už o niekoľko dní nepríjemné prekvapenie. 3. júna sa uskutoční veľký štrajk, do ktorého sa zapoja palubní sprievodcovia, ale aj zamestnanci železníc a verejnej dopravy. Dôvodom masívneho štrajku majú byť vládne reformy, ktoré by po schválení priniesli firmám zmeny pri prepúšťaní zamestnancov.

Táto situácia môže zasiahnuť stovky letov aj ďalšiu dopravu v krajine

Ak sa chystáte cestovať leteckou spoločnosťou TAP Air Portugal, mali by ste vedieť, že zasiahnutých môže byť až 300 jej letov. Ovplyvnený môže byť aj chod leteckých spoločností Portugália Airlines a SATA, taktiež aj lisabonské metro.

Letiská teda môžu byť v tomto období preťažené ešte viac, než je počas príchodu letnej sezóny zvykom a lety môžu meškať. Pripravte sa na dlhšie čakanie a radšej dorazte skôr pred odletom, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie.

Novinka na bratislavskom letisku

Bratislavské letisko sa pred niekoľkými dňami pochválilo s pozitívnou novinkou. Ako sme vás informovali, spúšťa novú pravidelnú sezónnu linku do Podgorice. Prevádzkuje ju letecká spoločnosť Wizz Air. Medzi Bratislavou a Podgoricou bude lietať počas letnej sezóny do 24. októbra 2026.

Pravidelné lety medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou trikrát týždenne – každý utorok, štvrtok a sobotu. Letenky si možno zakúpiť prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie dopravcu už od 19,99 € za jednosmerný let, resp. od 39,98 € za spiatočnú cestu.

Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej Hore. Hlavné mesto Podgorica sa nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych prímorských letovísk pri Jadranskom mori, ako sú Kotor, Budva či Sveti Stefan, kde sa túto sezónu po piatich rokoch opäť otvára luxusný rezort.

