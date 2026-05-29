Došlo k zrážke teplovzdušných balónov: Jeden z nich núdzovo pristál v centre Košíc

V Košiciach, v blízkosti OC Aupark na Námestí osloboditeľov sa stal nepríjemný incident. Vo vzduchu došlo k zrážke dvoch teplovzdušných balónov. Jeden z nich musel núdzovo pristáť.
„Po náraze jeden z balónov núdzovo pristál na ceste pred OC Aupark. Druhý balón zostal vo vzduchu a podľa prvotných informácií je bez poškodenia,“ informuje polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste sú všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristál, sa nachádzalo 5 osôb, podľa prvotných informácií bez viditeľných zranení,“ dodáva. Policajti na mieste regulujú premávku. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
