Ste tu za hodinu, najete sa od 6 eur: Našli sme skutočný skrytý poklad s palácom na skok od Slovenska

Už sme vás zoznámili s niekoľkými krásnymi maďarskými miestami vrátane Egeru či Níreďházi. Čaro Maďarska totiž ani zďaleka nespočíva len v Budapešti. Teraz sme navštívili ďalšie miesto, ktoré nám svojou krásou vyrazilo dych.

Toľko krásy sme nečakali

Do Miškovca sme vyrazili v ranných hodinách, počasie nám príliš neprialo, no boli sme odhodlaní mesto a jeho okolie preskúmať a užiť si to aj napriek tomu. Dokonca to bolo ešte príjemnejšie ako cestovať počas veľkých horúčav. A veru neoľutovali sme ani najmenej. Miškovec (Miskolc) je od Košíc vzdialený približne hodinu cesty autom.

Ako prvú sme sa rozhodli navštíviť miestnu zoologickú záhradu. Nie je jedna z najväčších ani najkrajších, aké sme kedy videli, no jednoznačne sme sa tu nenudili. Človek tu nájde všeličo, od oslíkov, cez roztomilé opičky, až po alpaky a lamy. Navyše, potešilo nás, že tu nebolo príliš veľa ľudí.

Priemerným tempom sme celú zoo prešli za menej ako dve hodiny. Lístok na dospelú osobu vyšiel na 3 800 forintov (približne 9,50 eura). Parkovanie bolo bezplatné a cesta do zoo vedúca cez les bola riadne vyznačená. Nemusíte sa tak obávať, že zablúdite.

Za koľko sa tu najete?

Po návšteve zoo bol ideálny čas na obed a podnik, ktorý sme zvolili, mal názov Bakancsos vendéglő. Išlo o pomerne malé, no útulné miesto s príjemnou atmosférou. Napriek tomu, že bolo relatívne plné, obsluha bola pri nás v podstate ihneď a ani na jedlo sme nečakali pridlho.

