Našli sme najlepšie platené pozície na Slovensku: K platu 8-tisíc eur sa väčšina z nás nikdy nedostane

Michaela Olexová
Mnohí by očakávali, že v zozname najlepšie platených pozícií budú dominovať zdravotníci, sudcovia či iné tradične rešpektované povolania.

Realita je však iná a možno prekvapí, že podobné profesie medzi najvyššie platenými pozíciami skôr chýbajú. V platovom strope sa ocitol iba pilot, ktorý si v priemere príde na približne 5 200 eur mesačne.

Oveľa menej prekvapivé už je, že dominantné postavenie majú sektory ako vrcholový manažment. Práve tam sa sústreďujú najvyššie mzdy na slovenskom trhu, uvádza stránka Platy, ktorá zhromažďuje informácie o príjmoch a bonusoch zamestnancov na rôznych pozíciách.

Vrcholový manažment ovládol rebríček

Na vrchole rebríčka sa v tomto prehľade nachádza development director.

Ide o pozíciu vo vrcholovom manažmente, kde priemerný mesačný plat dosahuje 7 956 eur. 80 % ľudí v tomto segmente zarába medzi 3 526 až 13 456 eur. Náplň práce je široká – od riadenia vývoja a implementácie strategických iniciatív až po efektívne hospodárenie s rozpočtami a so zdrojmi.

Podobne ako pri väčšine týchto pozícií, aj tu je nutné doplniť, že ide o typ práce, ktorá zahŕňa zodpovednosť za milióny eur a ku ktorej sa drvivá väčšina Slovákov nedostane. Podľa ďalších údajov z portálu sa o to môžete aspoň pokúsiť stúpaním po kariérnom rebríčku. Dobré je začať na pozíciách ako obchodný manažér, výrobný či generálny riaditeľ alebo vedúci výroby.

Na druhom mieste sa umiestnil generálny riaditeľ s priemerným platom 6 800 eur mesačne. Nasledujú ďalšie manažérske pozície: riaditeľ IT (6 221 eur), country manager alebo director (5 711 eur) a riaditeľ závodu (5 448 eur). Nad hranicu 5 000 eur sa dostávajú aj piloti, vedúci leasingových oddelení či riaditelia logistiky. Prvú desiatku uzatvára ekonomický alebo finančný riaditeľ s platom 4 690 eur a riaditeľ call centra so 4 638 eurami.

Na chvoste sú upratovačky a vrátnici

Na opačnom konci rebríčka sú profesie, ktorých nízke ohodnotenie zrejme nikoho neprekvapí.

Najnižšie mzdy majú upratovačky, strihači textilu, vrátnici či pomocné sily v kuchyni – ani jedna z týchto profesií nedosahuje štvorciferný priemerný mesačný príjem. Len mierne nad touto hranicou, v rozmedzí 1 000 až 1 100 eur, sa pohybujú platy chyžných, krajčírov, poštových doručovateľov, čašníkov, kinoterapeutov, šičiek, kvetinárov či pracovníkov pripravujúcich scénické dekorácie.

Výrazné rozdiely sú viditeľné aj medzi pohlaviami. Podľa údajov tohto portálu ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 21,57 % menej ako muži, a to bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pracujú.

