36-ročný muž si takto našetril množstvo peňazí a mohol odísť do dôchodku: Na mesiac má 5 000 eur, radí, ako na to

Keď sa povie dôchodok, väčšina z vás si zrejme spomenie na seniorov a na to, že mnohí sa k nemu možno ani nedostaneme vzhľadom na posúvajúcu sa vekovú hranicu. Tento muž mal ale len 36 rokov, keď mal na účte toľko peňazí, aby si mohol pohodlne užívať dôchodok.

Dôchodok ešte pred 40

Dátový vedec podľa Mail Online prezradil, ako si našetril dosť peňazí na to, aby mohol odísť do dôchodku ešte pred svojimi 40. narodeninami. 36-ročný Yaron Goldstein získal v roku 2012 doktorát z výpočtovej a aplikovanej matematiky. Neskôr pracoval pre Google a Metu. Ešte na začiatku svojej kariéry počas stáže v New Yorku sa stretol s investičným poradcom z Wall Street, ktorý sa stal jeho neoficiálnym mentorom.

Odporučil mu, aby si prečítal knihy Štvorhodinový pracovný týždeň od Timothyho Ferrissa alebo Outlier od Malcolma Gladwella. Tie ho mali prinútiť premýšľať o súvislosti medzi šťastím a peniazmi. Pre Business Insider sa Goldstein vyjadril, že nechce byť človekom, ktorý sa celý svoj život sústredí len na kariéru. Nechce si robiť starosti len o to, ako by mohol zarobiť viac peňazí.

V lete 2017 si stanovil 5 000 eur ako sumu, z ktorej by chcel mesačne vyžiť, keď odíde do dôchodku. Už vo svojom prvom zamestnaní ako postdoktorand na univerzite v Berlíne si začal odkladať niekoľko stoviek mesačne. Keď sa zamestnal v spoločnosti Boston Consulting Group v Berlíne, mohol si začať odkladať mesačne až 1 500 eur.

Takto to dosiahol

Na začiatku svojej kariéry žil približne z dvoch tretín svojho príjmu. Keď začal dostávať vyššie výplaty, žil približne z polovice svojho príjmu a zvyšok vkladal do akcií. V roku 2020 zarábal Yaron ako vedúci dátový vedec v spoločnosti Google 330 000 eur ročne. Čím viac ale zarábal, tým svedomitejší bol vo svojich výdavkoch. Nerozhadzoval na luxus a ak si niečo chcel dopriať, hľadal najlacnejšie alternatívy.

Napríklad, miluje zelený čaj, no namiesto chodenia do kaviarní a čajovní si kupoval zvýhodnené balenia čaju, ktorý si doma pripravoval sám. Okrem toho si nikdy nekúpil auto, keďže v Zürichu a Berlíne, dvoch hlavných mestách, v ktorých pracoval, fungoval spoľahlivý systém verejnej dopravy. Ďalším šikovným krokom bolo investovanie veľkej časti majetku do akcií spoločnosti Tesla v roku 2016, práve keď ich hodnota začala prudko rásť.

Zostať 40 rokov v korporáte nie je úspech

Po 10 rokoch šetrenia a investovania Yaron odišiel v máji 2023 do dôchodku. Teraz sa riadi pravidlom štyroch percent, ktoré dodržiavajú ľudia z komunity „finančnej nezávislosti skorého odchodu do dôchodku“ – známej ako FIRE. To hovorí, že po odchode do dôchodku je bezpečné minúť každý rok približne štyri percentá svojho majetku.

Yaron však vraví, že sa snaží znížiť toto číslo na tri percentá a chce žiť ešte úspornejšie, ako v čase, keď pracoval na plný úväzok. Dodáva, že nikto vás nemôže prinútiť veriť, že úspechom je ostať 40 rokov v tom istom korporáte a stúpať po kariérnom rebríčku.