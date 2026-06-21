50 eur za vstup do mesta? Starosta Benátok chce zaviesť bič na turistov, súčasné opatrenia nefungujú

Západ slnka v Benátkach

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Roland Brožkovič
Benátky sú prvým mestom na svete, ktoré sa vydalo touto cestou. Dôvodom je neudržateľný masový turizmus.

Ak v najbližších dňoch plánujete výlet do populárnych európskych destinácií, okrem vysokých teplôt sa pripravte aj na šialené davy ľudí, dlhé rady a čakacie doby. Hlavná turistická sezóna je obdobím, kedy si mnohí doprajú vytúženú dovolenku v zahraničí, no zároveň obdobím, kedy domáci v turisticky vyťažených lokalitách hromžia viac než inokedy. V snahe o reguláciu masového turizmu Benátky pristúpili v roku 2024 k vyberaniu vstupného a nový starosta chce zájsť ešte ďalej. 

Čo platí pre toto leto?

Ako sme vás informovali, jednodňoví turisti, ktorí budú chcieť zavítať do Benátok v roku 2026, si musia pripraviť 10 eur na hlavu. Týka sa to návštevníkov v období od apríla do júla, počas návštevnej špičky od piatka do nedele, od 8:30 do 16:00.

Návštevníci si môžu „rezervovať“ svoj deň v meste na vyhradenej platforme. Tam získajú QR kód, ktorý sa overuje na kontrolných miestach na siedmich prístupových bodoch, napríklad pred železničnou stanicou Santa Lucia. Prichytený návštevník bez kódu riskuje pokutu od 50 do 300 eur.

Aktuálne poplatky turistov neodrádzajú, preto ich chce starosta zvýšiť

Suma 10 eur sa pre mnohých ešte zvládnuť dá, no boli by ste ochotní za návštevu Benátok zaplatiť 50 eur? Novozvolený starosta Simone Venturini chce zavedené pravidlá ešte sprísniť.

Ako uvádza Euronews, vo svojom návrhu hovorí o zvýšení aktuálnej dane až na 50 eur a taktiež o rozšírení pravidla na väčší počet dní. Myslí si, že súčasné pravidlá sú málo efektívne a návštevníkov dostatočne neodrádzajú. Dokonca mnohí sa ani nesnažia ušetriť, aj keby mohli.

Lode v Benátkach
Pohľad na Benátky, foto: Unsplash

Mnohí zľavu nevyužívajú, aj keď je výrazná

Pravdou je, že návštevníci, ktorí si rezervujú vstup vopred, majú zľavu a zaplatia len 5 eur. No takých je menšia polovica a väčšina turistov prichádzajúcich do Benátok ju nevyužíva a bez problémov platí 10 eur. Keďže medzi 5 eurami a 10 eurami je podstatný rozdiel, kompetentní si myslia, že tieto poplatky by mali byť vyššie, aby skutočne splnili svoj účel – obmedziť masový turizmus na mieste, ktoré ním trpí. Vyzbierané peniaze by putovali na kompenzáciu nákladov pre miestnych občanov a podniky v súvislosti s turizmom.

Prvé poplatky začali Benátky vyberať ešte v roku 2024, odvtedy prešli zmenami a nový starosta chce, aby po skončení tohto leta konečne nabrali svoju definitívnu podobu. Ak sa teda chystáte do Benátok najbližšie týždne, budú platiť aktuálne zavedené opatrenia. Ako to však bude s návštevou tohto nádherného mesta v budúcnosti, je nateraz otázne a je možné, že budeme musieť poriadne siahnuť do vrecka.

Kanál v Benátkach
Ikonický kanál v Benátkach, foto: Unsplash

Prečo je nadmerný turizmus v Benátkach taký problém?

Podľa radnice nerovnováha v neprospech obyvateľov vyčerpáva mestské služby, upcháva úzke uličky a vodné autobusy sú preplnené turistami s batožinou. Obyvateľov to núti presťahovať sa na pevninu. Systém poplatkov „predstavuje užitočný nástroj na riadenie turistických tokov a zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi obyvateľmi a návštevníkmi“, uviedol podľa TASR člen mestskej rady zodpovedný za financie a rozpočet Michele Zuin.

„Stále ide o experimentálne opatrenie, ktoré starostlivo vyhodnocujeme a už vzbudilo medzinárodný záujem. Benátky sú prvým mestom na svete, ktoré sa vydalo touto cestou,“ dodal. Podobné poplatky vyberá aj ostrov Capri v rámci ceny lístka za trajekt a Rím za prístup k Fontáne di Trevi.

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