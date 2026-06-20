Voľby by v júni vyhral Smer. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati ani SNS, ukázal štátny prieskum

Robert Fico

Foto: TASR - Martin Baumann

Jakub Baláž
TASR
Oproti poslednému prieskumu narástlo KDH, pred bránami parlamentu by opäť ostala Dankova SNS.

Podľa nových výsledkov prieskumu z Centra sociálnych výskumov by Progresívne Slovensko na líderskej pozícii nahradil Smer. Nové výsledky ukazujú aj rast KDH či Hnutia Slovensko, ktoré v marcovom štátnom prieskume skončilo mimo parlamentu.

Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer-SD so ziskom 19,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie PS so ziskom 18,6 percenta. Tretie by bolo KDH s 9,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR. Informoval o tom na svojom webe.

Republika klesla

Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (9,4 percenta). Nasledujú Republika (8,7 percenta), SaS (8,1 percenta) a Hnutie Slovensko (6,9 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4,1 percenta), Sme rodina (3,5 percenta) ani SNS (2,8 percenta). Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko by skončili s dvoma percentami a Právo na pravdu so ziskom 1,5 percenta.

Prieskum realizovali na vzorke 1 020 respondentov od 1. do 5 júna.

Premiér Robert Fico
Reprofoto: Facebook/SMER – SSD

Len pre porovnanie, v marcovom štátnom prieskume na treťom mieste skončila Republika, pričom do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,5 %. Zaujímavé je, že hnutie Igora Matoviča ostalo pred bránami parlamentu so štyrmi percentami. Ešte horší výsledok prieskum predpovedal pre SNS, ktorá by mala 3,3 %.

V inom prieskume vedie PS

Začiatkom júna bol zverejnený aj prieskum agenúry AKO pre televíziu JOJ24. Parlamentné voľby by podľa neho v máji vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,9 percenta. Tretia by bola Republika s 9,1 percenta.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (8,9 percenta). Nasledujú SaS (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (8,2 percenta), KDH (7,9 percenta) a Demokrati (5,1 percenta).

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,8 percenta, Maďarská aliancia (štyri percentá), Sme rodina (2,2 percenta), Právo na pravdu so ziskom 2,1 percenta a Strana vidieka s 0,3 percenta. Komunistickú stranu Slovenska by volilo 0,2 percenta ľudí.

PS by v parlamente malo 34 mandátov a Smer 33. Republika a Hlas-SD by mali zhodne po 16 kresiel, SaS by mala 15 poslancov. Hnutie Slovensko a KDH by mali rovnako po 14 mandátov. Osem kresiel by získali Demokrati.

Štátny prieskum Danko v minulosti kritizoval

Keď počas vlaňajšieho marca zverejnil Štatistický úrad SR prieskum politických preferencií, dočkal sa veľkej kritiky od šéfa národniarov Andreja Danka. “Šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku – to môžete odvysielať. Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili, a budem to riešiť,” povedal vtedy predseda SNS.

Andrej Danko
Foto: TASR – Jaroslav Novák

SNS po zverejnení prieskumu volebných preferencií vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho. Predsedu žiadajú, aby bezodkladne zverejnil metodiku a spôsob merania. Podľa nich došlo k hrubým manipuláciám vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám.

Voči takýmto tvrdeniam sa inštitúcia okamžite vyhradila. “ŠÚ je odborná apolitická inštitúcia, ktorá zodpovedá za oficiálne štatistické dáta SR. Preto nereaguje na politické vyjadrenia a neposkytuje k nim stanoviská. Na základe platnej legislatívy predsedu ŠÚ SR vymenúva a odvoláva vláda,” priblížila hovorkyňa Jana Morháčová.

Hovorkyňa tiež ozrejmila, že prieskumy verejnej mienky realizuje Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), dcérska organizácia úradu, od minulého roka a od januára 2025 výstupy z nich aj zverejňuje.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kaliňákovo ministerstvo môže čeliť súdu: Stĺpy v Prešove vraj mali byť v poriadku, tvrdia Maďari

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac