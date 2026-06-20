Voľby by v júni vyhral Smer. Do parlamentu by sa nedostali Demokrati ani SNS, ukázal štátny prieskum

Podľa nových výsledkov prieskumu z Centra sociálnych výskumov by Progresívne Slovensko na líderskej pozícii nahradil Smer. Nové výsledky ukazujú aj rast KDH či Hnutia Slovensko, ktoré v marcovom štátnom prieskume skončilo mimo parlamentu.
Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer-SD so ziskom 19,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie PS so ziskom 18,6 percenta. Tretie by bolo KDH s 9,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR. Informoval o tom na svojom webe.
Republika klesla
Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (9,4 percenta). Nasledujú Republika (8,7 percenta), SaS (8,1 percenta) a Hnutie Slovensko (6,9 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4,1 percenta), Sme rodina (3,5 percenta) ani SNS (2,8 percenta). Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko by skončili s dvoma percentami a Právo na pravdu so ziskom 1,5 percenta.
Prieskum realizovali na vzorke 1 020 respondentov od 1. do 5 júna.
Len pre porovnanie, v marcovom štátnom prieskume na treťom mieste skončila Republika, pričom do parlamentu by sa dostali aj Demokrati so ziskom 5,5 %. Zaujímavé je, že hnutie Igora Matoviča ostalo pred bránami parlamentu so štyrmi percentami. Ešte horší výsledok prieskum predpovedal pre SNS, ktorá by mala 3,3 %.
V inom prieskume vedie PS
Začiatkom júna bol zverejnený aj prieskum agenúry AKO pre televíziu JOJ24. Parlamentné voľby by podľa neho v máji vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,9 percenta. Tretia by bola Republika s 9,1 percenta.
Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (8,9 percenta). Nasledujú SaS (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (8,2 percenta), KDH (7,9 percenta) a Demokrati (5,1 percenta).
Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,8 percenta, Maďarská aliancia (štyri percentá), Sme rodina (2,2 percenta), Právo na pravdu so ziskom 2,1 percenta a Strana vidieka s 0,3 percenta. Komunistickú stranu Slovenska by volilo 0,2 percenta ľudí.
PS by v parlamente malo 34 mandátov a Smer 33. Republika a Hlas-SD by mali zhodne po 16 kresiel, SaS by mala 15 poslancov. Hnutie Slovensko a KDH by mali rovnako po 14 mandátov. Osem kresiel by získali Demokrati.
Štátny prieskum Danko v minulosti kritizoval
Keď počas vlaňajšieho marca zverejnil Štatistický úrad SR prieskum politických preferencií, dočkal sa veľkej kritiky od šéfa národniarov Andreja Danka. “Šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku – to môžete odvysielať. Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili, a budem to riešiť,” povedal vtedy predseda SNS.
SNS po zverejnení prieskumu volebných preferencií vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho. Predsedu žiadajú, aby bezodkladne zverejnil metodiku a spôsob merania. Podľa nich došlo k hrubým manipuláciám vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám.
Voči takýmto tvrdeniam sa inštitúcia okamžite vyhradila. “ŠÚ je odborná apolitická inštitúcia, ktorá zodpovedá za oficiálne štatistické dáta SR. Preto nereaguje na politické vyjadrenia a neposkytuje k nim stanoviská. Na základe platnej legislatívy predsedu ŠÚ SR vymenúva a odvoláva vláda,” priblížila hovorkyňa Jana Morháčová.
Hovorkyňa tiež ozrejmila, že prieskumy verejnej mienky realizuje Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), dcérska organizácia úradu, od minulého roka a od januára 2025 výstupy z nich aj zverejňuje.
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