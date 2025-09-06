Milionárka radí, ako zbohatnúť: Tieto 4 finančné rady podľa nej nefungujú, rýchlo na ne zabudnite

Vivian Tuová patrí k úzkej skupine ľudí, ktorí dosiahli svoj prvý milión ešte pred tridsiatkou.

Úspešná žena pôsobila na Wall Street, je zakladateľkou platformy Your Rich BFF a autorkou knihy Rich AF. Prostredníctvom prirodzenej a ľudskej komunikácie učí mladých ľudí, ako dosiahnuť finančnú slobodu a prosperovať.

Milionárka dnes odhalila štyri bežné finančné rady, ktoré sa podľa nej patrí nechať v minulosti. Pre portál CNBC sa podelila o úryvok zo svojej knihy a upozornila, že ide o často opakované tipy, ktoré ľudí paradoxne zdržujú a bránia im posunúť sa ďalej.

Jednoducho zmeň prácu!

Po prvé, milionárka odmieta názor, že v snahe o vyšší zisk je nevyhnutné zmeniť segment alebo zamestnanie. Podľa nej ide o populárne tvrdenie, ktoré sa často skloňuje, no v praxi sa „ľahšie povie, ako urobí“.

@yourrichbff How much is a billion dollars REALLY? The answer may shock you! #billionaire #millionaire #elonmusk #ethics #finance ♬ original sound – Vivian | Your Rich BFF

„Vaša práca nie je len o výplate. Je kultúrna, lokálna a formuje našu identitu,“ vysvetľuje Tuová. Podľa nej ide o jeden z finančných tipov, ktoré by mali zostať v minulosti. Dnešná realita je iná a rady, ktoré nám dávali rodičia, už často nezodpovedajú súčasnému svetu.

Nájdi si lacnejšie bývanie a spolubývajúcich!

„Aké lacnejšie bývanie?“ pýta sa Tuová. „Ceny sú dnes niekde inde, a to aj v rámci nájmu.“

Vlastniť nehnuteľnosť podľa nej patrí k základným nástrojom hromadenia bohatstva strednej triedy a obľúbená rada nás od tohto cieľa odvádza. Pre väčšinu ľudí je kúpa nehnuteľnosti jedna z najväčších investícií, prináša životnú stabilitu a umožňuje plánovať dôchodok. Preto by sa podľa nej ľudia nemali vzdať tejto istoty len kvôli šetreniu.

„Navyše, zmena miesta a spolubývajúcich so sebou nesie emocionálny aj finančný kompromis, ktorý často nie sme – a ani by sme nemali byť – ochotní akceptovať,“ dodáva.

Podľa nej je dnes tip, aby si mladí ľudia hľadali spolubývajúcich, takmer bezpredmetný. „Osamote dnes žije len asi jeden z desiatich mladých ľudí. Zvyšok býva so spolubývajúcimi, s partnermi, manželmi alebo rodičmi. A s rodičmi dnes žije približne každý tretí dospelý vo veku 18 až 34 rokov.“

Míňaj menej na kávu a avokádové toasty!

Podľa milionárky občasné drobné výdavky bránia ľuďom v dosahovaní finančných cieľov oveľa menej, než tvrdí väčšina finančných poradcov.

„Ak uvažujete o kúpe domu alebo o splatení študentských pôžičiek a občas si doprajete kávu, je to úplne rozumné,“ vysvetlila.

@yourrichbff What’s the best piece of advice you’ve ever gotten?! #money #finance #financialfreedom #savings #savemoney #lifehack #learn #entrepreneur #startup #founder #selfemployed #cash #rich #luxury #success ♬ original sound – Vivian | Your Rich BFF

Podľa nej väčšina veľkých výdavkov nie je nedosiahnuteľná kvôli občasnej káve, ale predovšetkým kvôli astronomickej miere inflácie. „Ekonómovia hovoria, že zdravá inflácia sa pohybuje okolo 2 % ročne. Každé číslo vyššie signalizuje, že ekonomika je nestabilná a nerastie. A presne toto sa v poslednom období deje,“ vysvetľuje.

Peniaze ti šťastie aj tak neprinesú…

Podľa Tuovej rada „uvoľni sa a prestaň riešiť financie“ ignoruje životnú realitu dnešných mladých ľudí.

„Dospievali sme v čase katastrofických udalostí: 11. september, Irak, bytová kríza, Brexit, COVID-19, povstania… Každý, kto sa narodil po roku 1990, v sebe nesie kúsok traumy. Je kolektívna, nielen ekonomická. Učí nás to, že tradičné učenie o fungovaní trhu často nezodpovedá našej realite. Je v poriadku cítiť sa občas vystrašene a neistо. A rovnako je v poriadku túžiť po finančnej istote,“ uzatvára.

