Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Autor knihy sľubuje malé zázraky.

Možno to poznáte aj vy. Zamyslíte sa nad tým, že by ste sa mali zbaviť nejakého zlozvyku a začať robiť niečo dobré pre seba, napríklad behať. S behaním ale čoskoro seknete (možno ste sa ani neprinútili začať) a cigarete jednoducho nedokážete odolať. James Clear ale verí, že má perfektný recept na to, ako sa zlozvykov zbaviť nadobro a vybudovať si trvalé návyky. Je to ale naozaj tak? Jeho odporúčania som po prečítaní knižky Atómové návyky otestovala.

Maximálne úspechy s minimálnymi zmenami?

Autor knihy Atómové návyky (Atomic Habits) začína svoje rozprávanie spôsobom, ktorý pripomína kvantá ďalších motivačných kníh. Hovorí o tom, aké to mal ťažké. Ešte ako tínedžer dostal do tváre bejzbalovou pálkou. Utrpel viacero vážnych poranení, prekonal niekoľko záchvatov a napokon ho museli uviesť do umelého spánku a napojiť na dýchacie prístroje.

Zničilo to nielen jeho zdravie, ale aj sny. James Clear totiž podľa svojich slov sníval o tom, že bude profesionálnym hráčom bejzbalu. Po zranení to ale nebolo ľahké a aby dosiahol to, po čom túžil, začal si stanovovať malé ciele ako pravidelný spánok, cvičenie a uprataná izba.

Foto: interez.sk

Narástli mu tak postupne svaly, ale aj sebavedomie. Postrehol, že zrejme niečo robí správne a začal iných učiť, ako dosahovať úspechy len s minimálnymi zmenami každý deň. Píšu o ňom dokonca aj weby ako Forbes či Time. New York Times zas Atómové návyky pravidelne radil na prvé priečky medzi najčítanejšie bestsellery.

Ciele by nemali byť prioritou

Priznávam, že som sa do čítania knihy púšťala s istou dávkou skepsy. Nie som príliš veľkým fanúšikom motivačných kníh a videí. Nie každý má na to, aby sa stal prezidentom a nie každý by ním mal byť. Nie každý má rovnaké podmienky, možnosti či motiváciu, povedať preto niekomu, že dosiahne čokoľvek, čo si zaumieni, mi príde nevhodné.

Samozrejme, je dôležité mať isté ciele a usilovať sa o ich plnenie. Malo by však byť v poriadku prijať, ak sa niečo občas jednoducho nepodarí. James ale sľubuje, že ak niečo naozaj chcete, stačí každý jeden deň vyvinúť aspoň minimálnu snahu a časom to napokon dosiahnete. Verí, že každý deň sa stačí posunúť vpred len o jedno percento. Vysvetľuje, že stanoviť si ciele je síce dôležité, no nemali by byť prioritou. Tou by malo byť vybudovanie si návyku a tvorba systému, za pomoci ktorého ich dosiahneme.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa James Clear (@jamesclear)

Ja som si za cieľ stanovila vykonávať nejakú pohybovú aktivitu každý deň. Všetci vieme, že sedavé zamestnanie má svoje nevýhody a občas je lákavé spohodlnieť. Nie je to príliš špecifický cieľ, nemala som konkrétny plán chudnutia alebo budovania svalov, jednoducho mi je jasné, že sa potrebujem viac hýbať, no neraz sa mi príliš nechce.

Čo mi táto kniha dala?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo mi kniha napokon dala a ako ju hodnotím niekoľko mesiacov po prečítaní;
  • prečo nie je pre každého;
  • či sa oplatí ju prečítať.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac