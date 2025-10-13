Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

Možno to poznáte aj vy. Zamyslíte sa nad tým, že by ste sa mali zbaviť nejakého zlozvyku a začať robiť niečo dobré pre seba, napríklad behať. S behaním ale čoskoro seknete (možno ste sa ani neprinútili začať) a cigarete jednoducho nedokážete odolať. James Clear ale verí, že má perfektný recept na to, ako sa zlozvykov zbaviť nadobro a vybudovať si trvalé návyky. Je to ale naozaj tak? Jeho odporúčania som po prečítaní knižky Atómové návyky otestovala.
Maximálne úspechy s minimálnymi zmenami?
Autor knihy Atómové návyky (Atomic Habits) začína svoje rozprávanie spôsobom, ktorý pripomína kvantá ďalších motivačných kníh. Hovorí o tom, aké to mal ťažké. Ešte ako tínedžer dostal do tváre bejzbalovou pálkou. Utrpel viacero vážnych poranení, prekonal niekoľko záchvatov a napokon ho museli uviesť do umelého spánku a napojiť na dýchacie prístroje.
Zničilo to nielen jeho zdravie, ale aj sny. James Clear totiž podľa svojich slov sníval o tom, že bude profesionálnym hráčom bejzbalu. Po zranení to ale nebolo ľahké a aby dosiahol to, po čom túžil, začal si stanovovať malé ciele ako pravidelný spánok, cvičenie a uprataná izba.
Narástli mu tak postupne svaly, ale aj sebavedomie. Postrehol, že zrejme niečo robí správne a začal iných učiť, ako dosahovať úspechy len s minimálnymi zmenami každý deň. Píšu o ňom dokonca aj weby ako Forbes či Time. New York Times zas Atómové návyky pravidelne radil na prvé priečky medzi najčítanejšie bestsellery.
Ciele by nemali byť prioritou
Priznávam, že som sa do čítania knihy púšťala s istou dávkou skepsy. Nie som príliš veľkým fanúšikom motivačných kníh a videí. Nie každý má na to, aby sa stal prezidentom a nie každý by ním mal byť. Nie každý má rovnaké podmienky, možnosti či motiváciu, povedať preto niekomu, že dosiahne čokoľvek, čo si zaumieni, mi príde nevhodné.
Samozrejme, je dôležité mať isté ciele a usilovať sa o ich plnenie. Malo by však byť v poriadku prijať, ak sa niečo občas jednoducho nepodarí. James ale sľubuje, že ak niečo naozaj chcete, stačí každý jeden deň vyvinúť aspoň minimálnu snahu a časom to napokon dosiahnete. Verí, že každý deň sa stačí posunúť vpred len o jedno percento. Vysvetľuje, že stanoviť si ciele je síce dôležité, no nemali by byť prioritou. Tou by malo byť vybudovanie si návyku a tvorba systému, za pomoci ktorého ich dosiahneme.
Ja som si za cieľ stanovila vykonávať nejakú pohybovú aktivitu každý deň. Všetci vieme, že sedavé zamestnanie má svoje nevýhody a občas je lákavé spohodlnieť. Nie je to príliš špecifický cieľ, nemala som konkrétny plán chudnutia alebo budovania svalov, jednoducho mi je jasné, že sa potrebujem viac hýbať, no neraz sa mi príliš nechce.
Čo mi táto kniha dala?
