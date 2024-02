Odložíte si 5 eur a o chvíľu máte 2-tisíc: Toto sú najľahšie metódy šetrenia peňazí, môžete ich vyskúšať aj vy

Mať našetrené nejaké peniaze, za ktoré si raz za čas môžeme urobiť radosť a kúpiť si vec, po ktorej dlho túžime, alebo vyraziť na vysnívaný výlet, je skvelé. Napriek tomu to mnohým ľuďom robí problém. Možno o tom viete svoje, ak ste si skúšali pravidelne odkladať peniaze, no po krátkej chvíli ste sa na to vykašľali. Existuje však veľa spôsobov, ktoré vám v tom môžu pomôcť a mnohé z nich sa stali na internete virálnymi. Zozbierali sme tie najjednoduchšie, s ktorými si môžete začať šetriť peniaze aj hneď v tejto chvíli. Nevýhodu budú mať tí, ktorí platia len kartou.

V článku sa dozviete aj: ktoré sú najľahšie metódy šetrenia;

ako ich môžete vyskúšať aj hneď;

ako si aj vďaka jednému euru našetriť niekoľko stoviek;

ako si naplánovať mesačný rozpočet tak, aby ste ušetrili nejaké peniaze;

vďaka čomu budete menej rozhadzovať za nepotrebné veci.

Každý z nás by mal mať istú finančnú rezervu. Život je nevyspytateľný, a preto by sme mali rátať s rôznymi nepredvídateľnými situáciami, kedy sa nám peniaze môžu zísť. V takomto prípade sa odporúča, aby ste si pravidelne posielali nejakú čiastku na sporenie, prípadne investovali dlhodobejšie. Teraz sa však zameriame na spôsoby šetrenia, ktoré sú také ľahké, že ich môže vyskúšať úplne každý a za relatívne krátky čas vám pomôžu našetriť si peniaze napríklad na nové oblečenie, telefón alebo dovolenku.

TikTok je okrem zábavných videí aj zdrojom inšpirácie do všedného života. Ľudia sa na tejto sociálnej sieti okrem svojich outfitov radi delia aj o užitočné triky. Hľadali sme tu tipy na šetrenie peňazí a vybrali päť najjednoduchších. Poradíme vám, ako na to.

Vyčleňte si v mesiaci dni, kedy neminiete ani euro

Začnime trikom od používateľa @kevinplayerone. Jeho video videlo okolo 410-tisíc ľudí a viacerí si v komentároch túto metódu pochvaľovali. Je založená na vytvorení systému, vďaka ktorému budete utrácať menej a tým si môžete čo-to mesačne ušetriť.

Autor videa si najprv na papier vypísal všetky dni v mesiaci. Potom farebne vyznačil tie, v ktoré má „zakázané“ míňať peniaze. Táto metóda môže pomôcť napríklad ľuďom, ktorí chodia príliš často na nákupy a vždy si prihodia do košíka aj niečo, čo na nákupnom zozname nebolo. Takto si urobíte poriadok vo svojich nákupoch a budete míňať rozumnejšie, vďaka čomu nejaké to euro ušetríte.

Vyskúšajte si nákupy plánovať tak, aby ste do obchodu išli len raz za týždeň. Ušetríte tak aj za benzín, pretože obmedzíte cestovanie do supermarketu autom a budete mať viac voľného času.

Odložte si každý deň 2 eurá a za 100 dní máte našetrených 200 eur