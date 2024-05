Ak ste pravý svetobežník, v kvíze o svetovo známych frázach musíte skórovať. Pozor, dostane vás hneď prvá otázka

Vyskúšajte si svoje vedomosti v našom dnešnom kvíze.

Byť svetobežníkom, to nie je len o počte pečiatok, ktoré zdobia váš cestovný pas. Súčasťou každého správneho znalca by mal byť žargón najznámejších fráz, ktoré používame aj vtedy, ak okrem nich nedokážeme povedať vôbec nič. Frázy ako bon voyage či viva la vida ste predsa museli tento týždeň počuť už aspoň raz. Myslíte si ale, že dokážete správne určiť, čo tieto frázy či známe slovíčka vôbec znamenajú? Vyskúšajte si to sami.

