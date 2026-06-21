Dnes sa na Slovensku teploty vyšplhajú až na 36 °C. Na ktorých miestach očakávať búrky?

Búrka a dážď

Foto: Pixabay

Zuzana Veslíková
TASR
SITA
Ak sa chystáte von, nezabudnite sa chrániť pred slnečnými lúčmi. Taktiež dbajte na pitný režim.

Ak ste sa už nevedeli dočkať poriadneho tepla, v uplynulých dňoch ste si mohli prísť na svoje. Práve pre vás máme dobré správy, takéto horúčavy ešte v nasledujúcich dňoch zotrvajú. No už dnes do nich udrú búrky, ktoré aspoň na chvíľu uľavia druhej skupine ľudí, ktorí takéto dusno nemusia. 

Dusno, do akého sme sa zobudili aj v dnešné nedeľné ráno, by malo na našom území zotrvať aspoň do polovice budúceho týždňa, informuje iMeteo. No už popoludní by sa mali začať tvoriť prvé búrky v Žilinskom a Prešovskom kraji. Môžu sa rozšíriť aj na ďalšie miesta na strednom a východnom Slovensku, dokonca ich výskyt nie je vylúčený ani na západe. Toto počasie sa môže prejaviť prívalovými zrážkami, niekde dokonca aj krúpami.

Teplá vzduchová hmota  a studený front sú “výbušná” kombinácia

Portál o počasí opisuje, že vzduch je v týchto chvíľach “doslova výbušný”. Dôvodom je, že na naše územie už dva dni prúdi veľmi teplá vzduchová hmota, avšak počasie v našej oblasti ovplyvňuje aj studený front, ktorý zapríčiní vlhkosť vzduchu.

“Keď takýto teplý a vlhký vzduch začnú ohrievať slnečné lúče, stáva sa veľmi labilným a doslova výbušným,” dodáva iMeteo. “Pôsobí ako pomyselný sud s pušným prachom, kde stačí len iskra a všetko môže vybuchnúť,” a práve to je dôvodom, prečo dnes môžeme očakávať dážď. 

Mračná na oblohe
Ilustračné foto: Pexels

Teploty môžu vystúpiť na vysokých 33 až 36 stupňov Celzia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre všetky okresy, v niektorých do 16.00 h, v iných do 21.00 h. Niektoré časti Slovenska môžu potrápiť aj vysoké teploty nad 33 stupňov. V platnosti sú výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja a okres Veľký Krtíš platí výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Prvostupňovú výstrahu vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a pre okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.

Pre okres Pezinok zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou, a to do 10.00 h.

Ľudia sa opaľujú pri vode
Foto: TASR/Martin Medňanský

Najvyššia denná teplota dosiahne 31 až 36, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 19 stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý, postupne miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h). Pri búrkach prechodne zosilnie.

Meteorológovia predpokladajú do 10, pri búrkach 10 až 40 milimetrov zrážok.

Vyrazte sa schladiť na najlacnejšie kúpaliská na Slovensku

Kým udrú búrky, dnešný deň je ideálny na to vyraziť k vode. Mnohé kúpaliská na Slovensku už otvorili alebo pomaly otvárajú svoje brány a máme pre vás tipy na miesta, ktoré nezruinujú váš rozpočet. Vybrali sme 8 kúpalísk naprieč celým Slovenskom, kde vás vstup vyjde do 8 €.

Našli sme ich v Bratislave, Košiciach, Lučenci a vo Vrútkach. Čo návštevníkom ponúkajú a aké dojmy na nich zanechávajú, sa dozviete v našom článku.

Ak sa vyberiete na kúpalisko, k vode do prírody, na túru alebo kdekoľvek mimo domova, dbajte na dostatočný pitný režim a majte so sebou pokrývku hlavy. Chráňte sa aj opaľovacím krémom, pretože ostré slnečné lúče môžu byť zdraviu škodlivé. Počas obedných hodín sa slnku nevystavujte.

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