Herci, ktorí dostali prvú veľkú filmovú rolu až po 30: Sú dôkazom toho, že na slávu nikdy nie je neskoro

Harrison Ford a George Clooney

Foto: SITA

Jana Petrejová
Hollywood im otvoril dvere neskôr, no o to výraznejšie.

V Hollywoode sa často hovorí, že ak nepríde úspech do tridsiatky, šanca je preč. Realita však ukazuje presný opak. V diskusii na internete sa filmoví fanúšikovia podelili o mená hercov, ktorí svoju prvú výraznú filmovú rolu získali až po 30. roku života – a následne sa stali ikonami filmového sveta.

Ich príbehy dokazujú, že na veľký úspech neexistuje pevný časový plán. Ktoré známe celebrity si počkali na svoj úspech podľa ľudí na Reddite?

Amy Adams

Herečka Amy Adams síce začínala v menších projektoch, no jej skutočný prelom prišiel až po 30-ke, keď sa začala objavovať vo výraznejších filmových úlohách, vrátane filmu Rozčarovaná. Postupne sa podľa portálu Consequence vypracovala na päťnásobnú nominantku na Oscara a jednu z najrešpektovanejších herečiek svojej generácie.

Herečka Amy Adams
Foto: MovieStillsDB

Bruce Willis

Herec Bruce Willis sa stal svetovo známym až po úspechu seriálu Mesačný svit a následne vďaka filmu Smrtonosná pasca. V tom čase mal už viac ako 30 rokov, no práve táto rola z neho urobila jednu z najväčších akčných hviezd Hollywoodu.

Herec Bruce Willis
Foto: MovieStillsDB

Morgan Freeman

Morgan Freeman sa presadil v neskoršom veku, hoci herectvu sa venoval desaťročia. Jeho veľký filmový prielom prišiel až v 80. rokoch, keď mal po 40, a celosvetovú slávu mu priniesli filmy ako Šofér slečny Daisy či neskôr Vykúpenie z väznice Shawshank. Dnes patrí medzi najrešpektovanejšie herecké osobnosti Hollywoodu.

Herec Morgan Freeman
Foto: MovieStillsDB

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson sa stal ikonou až po 40. roku života. Hoci dlhé roky účinkoval v menších úlohách, jeho kariéra explodovala po filme Pulp Fiction, keď mal 45 rokov. Odvtedy patrí medzi najzaneprázdnenejších a najznámejších hercov sveta.

Herec Samuel L. Jackson
Foto: MovieStillsDB

Harrison Ford

Harrison Ford sa k filmu dostal už v 60. rokoch, no dlhé roky bol v Hollywoode skôr neviditeľný a živili ho najmä malé, často nešpecifikované úlohy. Zlom prišiel až po 30-ke, keď ho v Star Wars obsadili do roly Hana Sola. Mal vtedy už 35 rokov a práve táto postava z neho prakticky zo dňa na deň spravila globálnu hviezdu.

Herec Harrison Ford
Foto: MovieStillsDB

George Clooney

George Clooney patrí medzi najznámejšie príklady hercov, ktorí sa stali slávnymi až po 30. Hoci sa objavoval v televízii už skôr, výraznejšie sa presadil až v 90. rokoch vďaka seriálu Pohotovosť, kde začal hrať v roku 1994. V tom čase mal už viac ako 30 rokov a práve táto rola mu otvorila dvere do Hollywoodu.

Krátko po úspechu v televízii sa presunul aj do filmov a postupne sa stal jednou z najväčších filmových hviezd svojej generácie. Filmy ako Dannyho jedenástka z neho spravili globálnu ikonu a neskôr sa presadil aj ako režisér a producent.

Herec George Clooney
Foto: MovieStillsDB

Keď úspech nepríde hneď, neznamená to, že nepríde vôbec

Príbehy týchto hercov spája jedno – trpezlivosť, roky práce mimo kamier a často aj úplne iné profesie predtým, než sa dostali k herectvu naplno. Diskusia len potvrdila to, čo filmový svet už dávno vie: talent nemá vek.

Mnohí z nich začínali v divadle, iní mali bežné zamestnania a k filmu sa dostali náhodou alebo až po desaťročiach snahy. Napriek tomu sa dnes ich mená spájajú s najväčšími filmami svojej doby. A hoci Hollywood stále miluje mladé hviezdy, tieto príbehy pripomínajú, že niekedy najväčšie kariéry začínajú až vtedy, keď to už nikto nečaká.

Hoci príbehy hercov, ktorí sa presadili až po tridsiatke, ukazujú, že na úspech neexistuje presný čas, svet celebrít prináša aj iné zaujímavé osudy. Sláva totiž neovplyvňuje len kariéru, ale často aj osobný život. V niektorých prípadoch dokonca úplne vymaže hranicu medzi obdivom a realitou – a z fanúšikov sa stanú životní partneri známych osobností.

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