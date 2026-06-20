Po skoku z vodného bicykla sa už nevynoril. Vo vodnej nádrži Kanianka sa utopil 45-ročný muž

Letná sezóna spojená s kúpaním má na Slovensku ďalšiu obeť. V známej vodnej nádrži Kanianka sa mal utopiť 45-ročný muž. Podrobnosti úmrtia by mala odhaliť až nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Ako TASR informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť.
Polícia upozorňuje na pravidlá
„Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Krajčíková zároveň upozornila, že v súvislosti s letnou sezónou a so zvýšeným pohybom osôb pri vodných plochách polícia apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti pri pobyte na vode a vo vode.
Ľudia by podľa nej nemali nikdy vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách by mali používať záchranné vesty, nemali by preceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu ani skákať do neznámej alebo nepreverenej vody, mali by venovať zvýšenú pozornosť deťom a nenechávať ich pri vode bez dozoru a rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch.
„Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie – ľudský život,“ doplnila.
Podobná tragédia pri Košiciach
Iba včera sme vás pritom informovali o tragédii, ktorá sa stala na vodnej ploche v katastri obce Čaňa. Ako pre TASR potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, na tiesňovú linku krátko po 8.40 h nahlásili, že na vodnej ploche pláva telo osoby, pri ktorom sa nachádzal pes.
„Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti,“ doplnil hovorca. Súbežne s hasičmi dorazila na miesto aj posádka záchrannej zdravotnej služby.
Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť. Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čani s tromi kusmi techniky.
Hroziť bude aj teplo a búrky
Nebezpečné sú v letnom období pre ľudské zdravie aj vysoké teploty či následné búrky. Aj v nedeľu (21. júna) treba rátať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 19.00 h. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zároveň v nedeľu varuje pred búrkami na strednom a východnom Slovensku.
Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov. Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.
SHMÚ ešte v sobotu vydal hydrologickú výstrahu pred prívalovou povodňou v okrese Čadca. Predbežne platí do 21.00 h.
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