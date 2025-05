Finančný odborník Molnár: Ak žiješ v Bratislave a zarábaš 1 100 eur v čistom, neexistuje spôsob, ako budeš šetriť a bohatnúť

Svoju kariéru odštartoval v roku 2008 a odvtedy prešiel dlhú cestu. Vybudoval si osobnú značku, svoj odborný um pretavil do článkov i nástrojov, ako sú kalkulačky, analýzy či blogy. Postupne a trpezlivo rástol, až si ho začali všímať veľké slovenské médiá. Dnes vedie vlastnú spoločnosť Molnár & Partners a pravidelne radí Slovákom aj v online priestore.

Rozprávali sme sa s ním o bohatstve a chudobe a dotkli sa všetkých skupín — od mladých ľudí cez úspešných podnikateľov až po „obyčajných“ Slovákov, ktorí chcú lepšie rozumieť tomu, ako sa buduje majetok.

Slavo sa podelil o niekoľko osobných príbehov a pomenoval najčastejšie chyby, ktorých sa Slováci dopúšťajú. Prišlo na problém nájmov, dôchodkov aj hypoték, či na tému častej výčitky voči finančným poradcom — že ich rady sú mimo reality človeka, ktorý zarába 900 eur mesačne. Ponúkol praktický postup ako začať s budovaním majetku a prezradil aj, čo vždy odhalí ľudí, ktorí sa snažia pôsobiť bohatšie, než v skutočnosti sú. A tým sa to zďaleka nekončilo.

Väčšina mladých ľudí začína život s čistým štítom — bez pôžičiek, bez dlhov. Aké finančné rozhodnutie nám v tomto bode môže pokaziť život?

Mnoho mladých ľudí ešte len začína žiť svoj život a hneď robia finančné rozhodnutia, ktoré slúžia jedine na ohúrenie okolia a prípadné zvýšenie pohodlia. Patrí do toho všetko, čo nám významne nepomôže zlepšiť svoj finančný príjem.

Vezmi si napríklad, že si kúpiš auto na spotrebný úver. Samozrejme, ak si obchodný zástupca a auto znamená efektívnejšie presuny, vtedy to môže byť aj dobré rozhodnutie.

Ja však stretávam mladých ľudí, ktorí nemajú vybudované vôbec nič a veselo si berú spotrebáky na autá.

Toto je zaručený recept, ako si na pár rokov vyblokovať možnosť robiť iné, väčšie finančné rozhodnutia, akými je hypotéka.

Ak by mal mladý človek nasledovať tvoju „tabuľkovú“ metódu získavania majetku, ako by to vyzeralo?

Zásadná vec, ktorú musíme zmeniť, je, aby u mladých začali už rodičia. Každý rodič dostáva na svoje dieťa prídavky vo výške 60 eur mesačne. Ak by tieto peniaze od narodenia pravidelne investovali do ETF portfólia (ETF dnes mladí poznajú), dieťa by v 25. roku života mohlo mať nasporených približne 70- až 80-tisíc eur.

Ak by sa vklady navyšovali o 3 % (kvôli inflácii), suma by mohla narásť až na približne 100-tisíc eur.

Toto je však niečo, čo odkazujem hlavne ľuďom v strednom veku. Začnite budovať majetok svojim deťom 20 až 30 rokov dopredu a rozbiehať sa im bude úplne inak.

Keď pracujem s mladým človekom dnes a mimo tohto scenára, odporúčam dodržať nasledovné:

Po prvé: Ak práve začínate v prvom zamestnaní, okamžite sa prihláste do 2. dôchodkového piliera a vyberte si buď indexový fond, alebo predvolenú investičnú stratégiu (PIS). Dobrou správou je, že ak ste zamestnaní, táto registrácia prebehne automaticky do šiestich mesiacov. Zároveň sa informujte na HR, či vám zamestnávateľ prispieva do 3. piliera. Ak áno, využite na maximum príspevok zamestnávateľa.

Po druhé: Vytvorte si finančnú rezervu vo výške aspoň trojmesačného čistého príjmu. Potom si uzatvorte základné rizikové životné poistenie so zameraním na poistenie fatálnych rizík ako sú invalidita, civilizačné choroby a trvalé následky úrazu. Kým ste mladí a zdraví, dokáže vás poisťovňa prijať do poistenia v plnom rozsahu a za vynikajúcu cenu.

Keď máte tieto veci splnené, môžeme pomaly prejsť k budovaniu strednodobých úspor a k plánovaniu kúpy vašej prvej nehnuteľnosti.

Čo sa mi ako poradcovi mimoriadne osvedčilo, je začať plánom na získanie vlastných prostriedkov — teda min. 10 % z budúcej kúpnej ceny, ktorú budete potrebovať pri hypotéke — ešte predtým, než sa samotná kúpa začne reálne riešiť. V praxi to znamená, že si stanovíme cieľ, kedy by sme chceli nehnuteľnosť vlastniť.

Ak sú to napríklad tri roky, nemáme našetrené nič a chceme bývanie v hodnote približne 200-tisíc eur, začneme si mesačne odkladať 500 eur.

Po 40 mesiacoch máme nasporenú hotovosť vo výške 20 000 €, čo je minimálna suma vo forme vlastných financií, potrebná na kúpu 200 000 € nehnuteľnosti. Zároveň si takto otestujeme, či sme vôbec schopní pravidelne odkladať peniaze — a teda aj zvládať budúce splácanie samotného úveru.

To ale znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou budeme žiť aspoň tri roky v podnájme. Mladí ľudia však dnes často počúvajú, že žiť v podnájme je ako „hádzať výplatu z okna“. Čo si o tomto tvrdení myslíš ty?

Existuje mnoho dôvodov, prečo ľuďom často pripomínam, že bývať v podnájme nie je vôbec hanba. Často je to, naopak, ekonomicky výhodnejšie — nemáte nôž na krku, získavate priestor investovať a šetriť, a zároveň aj čas na premýšľanie o práci či o tom, či v danej lokalite vôbec chcete zostať.

Pozor — nehovorím, že kúpa nehnuteľnosti je zlý nápad. Mladí ľudia sa však niekedy do kúpy vrhajú príliš unáhlene.

Ten jeden či dva roky v podnájme, kým sa nezlepšia podmienky, vás rozhodne nezabijú. Naopak, môže to byť výhodnejšie a zároveň si počas tejto doby osvojíte návyk pravidelne odkladať peniaze.

A ak premýšľame o kúpe prvej nehnuteľnosti, aké sú tvoje odporúčania?

Odporúčam siahnuť aspoň po trojizbovom byte. Ak si totiž ako svoju prvú nehnuteľnosť zvolíš čokoľvek menšie, je takmer isté, že ti to čoskoro stačiť nebude.

Kúpiš si dvojizbový byt a o tri roky sa ku mne s takmer úplnou istotou vrátiš — tentoraz už aj s tehotenským bruškom.

Uvedomujem si však, že kúpa trojizbového bytu mladým človekom je dnes skôr sci-fi.

Veľmi by tam zavážilo práve moje prvé odporúčanie — aby rodičia deťom odkladali peniaze a pomohli im. Práve preto si myslím, že niekedy je lepšie s kúpou nehnuteľnosti počkať.

Ak mám klientov, ktorí chcú ísť do vlastného hneď, silou-mocou, dávam im jednoduchú skúšku. Ak majú napríklad nájom 550 eur a chcú bývanie, kde je minimálna splátka 900 eur, nechám ich pár mesiacov odkladať tých 350 eur navyše. Je to pre mňa spôsob, ako im hovorím: „Dokáž mi, že to zvládneš.“

Vďaka tomu si vedia otestovať, či budú schopní platiť hypotéku. Ak zistia, že to nezvládajú, aspoň si niečo našetria a vytvoria si návyk odkladania peňazí. Nič zlé z toho prakticky nevznikne.

A čo tí ľudia, ktorí už urobili zlé rozhodnutia? Ako pomáhaš klientom, ktorí za tebou prídu a sú v dlhoch „až po uši“?

