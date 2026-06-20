Informácie od Iránu vraj nie sú pravdivé. USA tvrdia, že Hormuzský prieliv je naďalej otvorený

Táto kľúčová námorná cesta zostáva podľa nej naďalej otvorená a ozbrojené sily USA situáciu sledujú. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
„Irán nemá kontrolu nad Hormuzským prielivom,“ povedal pre Reuters kapitán Tim Hawkin z Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM). „Lodná doprava naďalej prebieha a americké sily situáciu monitorujú, aby zabezpečili, že to tak bude aj naďalej,“ dodal.
Vyjadrenia Hawkina prišli pár hodín po tom, ako Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.
Toto tvrdenie poprel približne v rovnakom čase aj americký viceprezident J. D. Vance pre televíziu Fox News. Reuters zdôrazňuje, že tvrdenia Teheránu vyvolali nové pochybnosti o budúcnosti spomínaného memoranda medzi USA a Iránom, ktoré malo otvárať cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
Reakcia na útoky Izraela?
Ako sme vás v sobotu informovali, Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá oznámilo, že uzatvára Hormuzský prieliv. Oznámenie odvysielala štátna televízia, pričom krátko nato vyjednávací tím Iránu v sobotu odcestoval do Švajčiarska, kde bude s predstaviteľmi Spojených štátov rokovať o memorande o porozumení, na základe ktorého by mala byť ukončená vojna na Blízkom východe.
„Týmto oznamujeme, že Hormuzský prieliv bude uzavretý pre lodnú dopravu. Zdôrazňujeme, že tento prvý krok je reakciou na porušenie sľubu zo strany nepriateľa, a ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky,“ uviedlo velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Podľa dostupných správ má ísť o reakciu na izraelské útoky v južnom Libanone.
Delegácia je na ceste do Švajčiarska
Vyjednávací tím Iránu mal pôvodne odletieť už v piatok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí však naznačil, že kým Irán nebude mať pocit, že USA dodržiavajú dohodu, pravdepodobne v rozhovoroch nedôjde k posunu.
„Cieľom tejto cesty je požadovať, aby druhá strana splnila svoje záväzky,“ povedal a dodal, že rokovania o konečnej dohode sa začnú až vtedy, keď budú dodržiavané kľúčové záväzky vyplývajúce z podpísaného dokumentu. Ak sa tak nestane, môže to podľa neho ohroziť celé memorandum o porozumení.
Informácie o odchode vyjednávačov zverejnili krátko po tom, ako iránske spoločné vojenské velenie uviedlo, že Hormuzský prieliv bol opäť uzavretý, keďže Izrael pokračuje v útokoch v Libanone. Bakájí v televízii zdôraznil, že „platnosť každého memoranda či dohody sa v konečnom dôsledku ukáže až vtedy, keď vstúpi do fázy implementácie.“
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock už prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rezort však nezverejnil mená prítomných predstaviteľov. Podľa zdroja agentúry AFP je povaha sobotňajších rozhovorov najmä prípravná.
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