Mestom na východe Slovenska otriasol hrozný čin. Učiteľku základnej školy mal zavraždiť jej manžel

Sobotné popoludnie v meste Gelnica poznačila tragédia. Záchranné zložky mali objaviť ženu bez známok života, pričom podľa prvotných informácií išlo o násilný trestný čin. Polícia okamžite spustila pátranie po podozrivom a vozidle, ktoré by mohlo pomôcť s objasnením celého skutku.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti potvrdilo, že na mieste udalosti bola nájdená jedna osoba bez známok života.
„Policajti na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony. V tejto súvislosti pátrame po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. Podľa doterajších informácií osoba z miesta odišla v osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby, evidenčné číslo GL 055AX. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať,“ vyzýva polícia.
Ak občania uvedené vozidlo videli alebo disponujú informáciami o jeho pohybe či aktuálnom mieste, bezodkladne majú kontaktovať linku 158. To, kde sa momentálne auto nachádza, nie je známe.
Obeťou má byť učiteľka
Ako informoval spravodajský portál noviny.sk, obeťou násilného trestného činu má byť učiteľka na základnej škole. Podľa informácií, ktorými TV JOJ disponuje, je potenciálnym páchateľom manžel zosnulej. Ten bol údajne nedávno prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za nebezpečné vyhrážanie.
K tragédii malo dôjsť v rodinnom dome, ktorý manželia využívali ako chalupu. Uvedený čin šokoval miestnu komunitu a kolegov učiteľky. Na mieste činu pracujú aj technici krajského výjazdu z Košíc, ktorí zabezpečujú dôkazový materiál. Bližšie informácie však kompetentní zatiaľ nezverejňujú.
Ďalšia tragédia pre gelnický okres
Nie je to pritom prvý kriminálny prípad v Gelnici a jej blízkom okolí, ktorý musela polícia počas tohto roka riešiť. Ešte vo februári poznačil obec Helcmanovce incident, keď okoloidúci našiel v blízkosti železničnej stanice ženu s bodnými a reznými zraneniami. Záchranná služba ju okamžite transportovala do nemocnice a začala sa policajná akcia.
Vyšetrovatelia sa vydali do rodinného domu, kde žena žila. Tam ich čakalo ďalšie zistenie — muž s bodnými ranami. A práve tento muž údajne vlastnému synovi pred príchodom polície povedal, že to on ráno napadol jeho matku pred stanicou.
O pár dní prišla tragická správa o tom, že pobodaná žena svoj boj o život v nemocnici prehrala. Obvineniu v súvislosti s útokom čelil 45-ročný muž, ktorý skončil vo väzbe. Pôvodne bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. „Ďalšími procesnými úkonmi nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie,“ uviedla následne hovorkyňa policajného zboru.
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