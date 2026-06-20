Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv. Má ísť o reakciu na izraelské útoky v Libanone

Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že uzatvára Hormuzský prieliv. Oznámenie odvysielala štátna televízia, pričom krátko nato vyjednávací tím Iránu v sobotu odcestoval do Švajčiarska, kde bude s predstaviteľmi Spojených štátov rokovať o memorande o porozumení, na základe ktorého by mala byť ukončená vojna na Blízkom východe.
„Týmto oznamujeme, že Hormuzský prieliv bude uzavretý pre lodnú dopravu. Zdôrazňujeme, že tento prvý krok je reakciou na porušenie sľubu zo strany nepriateľa, a ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky,“ uviedlo velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Podľa dostupných správ má ísť o reakciu na izraelské útoky v južnom Libanone.
Delegácia je na ceste do Švajčiarska
Vyjednávací tím Iránu mal pôvodne odletieť už v piatok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí však naznačil, že kým Irán nebude mať pocit, že USA dodržiavajú dohodu, pravdepodobne v rozhovoroch nedôjde k posunu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Cieľom tejto cesty je požadovať, aby druhá strana splnila svoje záväzky,“ povedal a dodal, že rokovania o konečnej dohode sa začnú až vtedy, keď budú dodržiavané kľúčové záväzky vyplývajúce z podpísaného dokumentu. Ak sa tak nestane, môže to podľa neho ohroziť celé memorandum o porozumení.
Informácie o odchode vyjednávačov zverejnili krátko po tom, ako iránske spoločné vojenské velenie uviedlo, že Hormuzský prieliv bol opäť uzavretý, keďže Izrael pokračuje v útokoch v Libanone. Bakájí v televízii zdôraznil, že „platnosť každého memoranda či dohody sa v konečnom dôsledku ukáže až vtedy, keď vstúpi do fázy implementácie.“
Švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu potvrdilo, že v horskom stredisku Bürgenstock už prebiehajú rokovania o implementácii memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rezort však nezverejnil mená prítomných predstaviteľov. Podľa zdroja agentúry AFP je povaha sobotňajších rozhovorov najmä prípravná.
Podmienky prímeria
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí a poskytnúť mu náhrady škôd spôsobených počas vojny. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Uvoľnenie zmrazených iránskych aktív, ako aj reparácie za škody, sú dva základné body. Americká strana sa zaviazala prijať opatrenia v oboch oblastiach,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Napriek dohode však v Iráne voči Spojeným štátom panuje hlboká nedôvera.
„Bohužiaľ, treba uznať, že hlboká nedôvera Iránu voči Spojeným štátom pramení z dlhej histórie zlých činov amerických lídrov. Spojené štáty majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým si získajú dôveru iránskeho ľudu,“ pokračoval Bakájí.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Práve Libanon je podľa Bakájího integrálnou súčasťou dohody. Na programe Teheránu sú preto diplomatické návštevy v krajinách regiónu ešte predtým, ako bude dokument s USA podpísaný vo Švajčiarsku.
„Pokiaľ ide o spôsob a mechanizmus podpisu memoranda o porozumení, konečné rozhodnutie bude prijaté dnes a zajtra a jeho výsledky budú oficiálne oznámené,“ doplnil.
Nahlásiť chybu v článku