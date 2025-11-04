Takto vedia Slováci získať aj 1 700 €: Treba sa poponáhľať. Pozrite si, či spĺňate tieto podmienky

Realizácia projektu Zručnosti pre trh práce sa pomaly blíži k záveru.

Cieľom štátneho projektu, ktorý bol spustený v roku 2024, je poskytnúť finančný príspevok na vzdelávanie ľudí, ktorí si chcú doplniť zručnosti, zmeniť profesiu alebo zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce. Podmienkou je, aby vzdelávací kurz, ktorý si necháte preplatiť, súvisel s profesiou, ktorú by ste chceli v budúcnosti vykonávať.

„Je potrebné sa registrovať na úrade práce a vôbec nevadí, ak v súčasnosti pracujete,“ upozornil portál Autoviny v súvislosti s projektom.

Ušetriť viete stovky eur

Cieľom štátneho projektu Zručnosti pre trh práce, ktorý bol spustený v roku 2024, je poskytnúť finančný príspevok na vzdelávanie ľudí, ktorí si chcú doplniť zručnosti, vymeniť profesiu alebo zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce.

foto: Unsplash

Pre mnohých Slovákov ide o veľmi lákavú príležitosť. Ak napríklad prejavíte záujem o prácu profesionálneho vodiča, štát môže preplatiť získanie vodičského oprávnenia skupiny C na nákladné vozidlá a kamióny alebo skupiny D na autobusy. Autoviny pripomínajú, že vodičský preukaz skupiny C „bežne vychádza aj na sumu 1700 eur“, čo je výrazná položka, na ktorej vďaka projektu možno ušetríte. Podporu na vodičský preukaz skupiny B projekt neposkytuje.

Prijímanie posledných žiadostí je naplánované na december. Žiadosť je potrebné odovzdať 30 dní vopred pred začiatkom samotného vzdelávania. Predpokladaný dátum ukončenia vzdelávania je najneskôr 31. 01. 2026.

„To znamená, že je potrebné dohodnúť si zrýchlený kurz v autoškole, za čo sa často platia príplatky,“ uviedli Autoviny, pričom dodávajú, že jedna zo slovenských autoškôl ponúka expresný výcvik na skupinu C už v rámci jedného mesiaca.

Študenti ani SZČO sa hlásiť nemôžu

Oprávneným žiadateľom je podľa podkladov projektu záujemca o zamestnanie osoba, ktorá si hľadá inú prácu alebo má záujem o informačné, poradenské či odborné služby alebo vzdelávanie pre trh práce, no zároveň nie je vedená ako uchádzač o zamestnanie.

Projekt vynecháva študentov denného štúdia na strednej a vysokej škole, prevádzkovateľa alebo konateľa samostatnej zárobkovej činnosti, rovnako ako poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ak máte záujem zmeniť profesiu alebo smerovanie kariéry, môžete si pozrieť aj tzv. barometer pracovných pozícií – zoznam najžiadanejších a nedostatkových povolaní na dnešnom trhu práce. Barometer je spracovaný primárne pre potreby medzinárodného projektu Zručnosti pre trh práce, aktualizuje sa každého štvrť roka.

Ako dodáva TA3, realizácia projektu je plánovaná do marca 2026 a bolo na ňu vyčlenených 42 249 963,50 eura z európskych zdrojov a zo štátneho rozpočtu SR.

