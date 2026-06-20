Lietadlá sa po štarte vracajú späť: Bratislavské letisko bojuje s letným problémom, zasahuje špeciálny tím

Lietadlo spoločnosti Wizz Air na letisku v Bratislave

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Na letisku nasadili dravce aj špeciálny tím biologickej ochrany.

Lietadlo smerujúce z Bratislavy do Barcelony bolo vo vzduchu len niekoľko minút, keď musela posádka prijať rozhodnutie, ktoré cestujúci určite nečakali. Namiesto pokračovania do Španielska sa stroj otočil a zamieril späť na letisko. Dôvodom bola zrážka s vtákom, teda incident, ktorý síce nepatrí medzi každodenné udalosti, no letiská s ním počítajú oveľa častejšie, než si väčšina ľudí myslí.

O prípade informovala televízia TV Markíza. Letecká spoločnosť Wizz Air uviedla, že piloti postupovali podľa bezpečnostných pravidiel a po náraze sa rozhodli pre návrat do Bratislavy. Lietadlo následne prešlo technickou kontrolou, ktorá je v podobných prípadoch povinná.

Leto je pre letiská najnáročnejším obdobím

Keď sa povie riziko v leteckej doprave, väčšina ľudí si predstaví búrky alebo silný vietor. Na mnohých letiskách však počas leta riešia aj celkom iný problém. Vtáky. Práve v tomto období ich býva v okolí letísk najviac. Vo vzduchu sa pohybujú mladé jedince, ktoré len nedávno opustili hniezda a ešte nemajú skúsenosti dospelých vtákov.

Častejšie preto prilietajú do priestorov, kde by sa nemali nachádzať, vrátane vzletových a pristávacích dráh. Najrušnejšie býva najmä skoro ráno a večer. Vtedy sú vtáky najaktívnejšie a pracovníci letísk musia venovať ich pohybu zvýšenú pozornosť.

Na letisku slúži netradičný tím

O bezpečnosť lietadiel sa nestarajú len riadiaci letovej prevádzky či technici. Na bratislavskom letisku pôsobí aj tím biologickej ochrany, ktorého úlohou je držať vtáctvo čo najďalej od letiskových plôch. Pomáha mu pritom približne 20 dravcov. Tie prirodzene odrádzajú ostatné vtáky od pohybu v blízkosti dráh.

Lietadlo a vták
Ilustračné foto: Unsplash

Najväčším problémom sú najmä väčšie druhy, ako husi, bociany alebo volavky. Ak sa lietadlo stretne s takýmto vtákom pri vysokej rýchlosti počas vzletu alebo pristávania, následky môžu byť podstatne vážnejšie než pri menších druhoch. Dravce navyše neodháňajú len vtáky. Pomáhajú aj pri plašení zajacov či srnčej zveri, ktorá by sa mohla dostať do priestoru letiska.

Zrážky sú zriedkavé, no berú sa veľmi vážne

Štatistiky ukazujú, že podobné incidenty nie sú časté. Bratislavské letisko vlani evidovalo približne 30-tisíc príletov a odletov. K stretu lietadla s vtákom došlo len v niekoľkých desiatkach prípadov.

Vo väčšine situácií išlo o malé druhy vtákov, ktoré nespôsobili vážnejšie poškodenie lietadla. Napriek tomu platí jednoduché pravidlo. Ak existuje čo i len malé podozrenie, že mohol byť poškodený motor alebo iná časť stroja, lietadlo musí prejsť dôkladnou kontrolou.

Lietadlo sa zrazilo s vtákom

Používatelia stránok na sledovanie letov si v stredu všimli neočakávaný manéver. Po vzlete let spoločnosti Wizz Air číslo W67021, ktorý z Bratislavy odletel v stredu o 9.10 h do Barcelony, nepokračoval v ceste smerom do Španielska, ale krátko po štarte sa otočil v oblastiach Vágsellye a Galanty a následne sa vrátil na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde bezpečne pristál, píše maďarský portál Paraméter.

Trasa lietadla
Foto: flightradar24

Portál zároveň oslovil leteckú spoločnosť s otázkou, aký bol dôvod na návrat lietadla. Tlačové oddelenie spoločnosti Wizz Air im odpovedalo, že lietadlo sa počas vzletu zrazilo s vtákom a z bezpečnostných dôvodov sa muselo otočiť späť. „Wizz Air potvrdzuje, že 17. júna sa let W67021 z Bratislavy do Barcelony počas vzletu zrazil s vtákom. V súlade s prísnymi bezpečnostnými predpismi leteckej spoločnosti a vysokou úrovňou výcviku posádky sa piloti rozhodli vrátiť na letisko odletu, aby vykonali povinnú technickú kontrolu lietadla,“ uviedla spoločnosť Wizz Air pre Paraméter.

S dvojhodinovým meškaním lietadlo nakoniec odletelo

Spoločnosť ďalej zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a posádky je vždy na prvom mieste a po takejto zrážke lietadla s vtákom je štandardným postupom dôkladná kontrola lietadla, pretože dovtedy sa lietadlo nemôže vrátiť naspäť do prevádzky.Let do Barcelony nakoniec opäť odletel z Bratislavy o 11.36 h, s dvojhodinovým meškaním.

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