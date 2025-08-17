Peklo sa končí: Tropické teplo vystrieda prudké ochladenie aj o 10 °C. Túto časť Slovenska potrápia aj búrky

Slovensko má za sebou sobotu, ktorá sa zapísala medzi najhorúcejšie dni tohto leta. Teplomery v najteplejších regiónoch ukázali až takmer +37 °C a horúčavy sprevádzali aj lokálne búrky. Pre mnohých to bol posledný tropický deň tohto roka, pretože už dnes sa počasie citeľne zmení.
Ako uvádza portál iMeteo, tropické dni a noci sa skončili. Dnešný deň už prinesie výraznejšie ochladenie a úľavu od spaľujúcich teplôt, ktoré zasiahli Slovensko počas uplynulých dní.
Sobota lámala hranice, pomohli až búrky
V Želiezovciach namerali meteorológovia po 16. hodine až +36,2 °C, v Boľkovciach +35,8 °C a v Hurbanove +35,4 °C. Horúčavy sa zmiernili až popoludní, keď sa začali tvoriť búrky. Tie sa najprv objavili v okolí Partizánskeho, kde priniesli prudký pokles teplôt. V Čereňanoch spadla ortuť v priebehu 40 minút z +35,6 °C na +26,2 °C.
Búrková činnosť sa následne rozšírila do viacerých regiónov, zasiahla Dubnicu nad Váhom, Žarnovicu, Dudince či oblasť Šiah. Do večera pribúdali aj blesky, pričom po 17. hodine ich systém Blitzortung zaznamenal už viac než 160. Lokálne spôsobili prívalové zrážky a silnejšie ochladenie, inde však pokračovalo dusivé teplo.
Nedeľa prinesie zmenu
Dnešný deň sa už bude niesť v znamení postupného ochladenia. Cez naše územie prechádza studený front, za ktorým sa rozšíri tlaková výš. Počasie tak bude polooblačné až oblačné, s možnosťou prehánok či búrok najmä v Banskobystrickom kraji.
K večeru sa očakáva zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +26 do +31 °C, no na severe a v horských oblastiach klesnú len na približne +24 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí až na +14 °C.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu platia dnes výstrahy 1. stupňa pred búrkami pre Banskobystrický kraj a Košický kraj. Očakávajú sa prehánky a búrky najmä od dopoludnia až do večerných hodín, ktoré môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom a intenzívnymi zrážkami. V ostatných regiónoch Slovenska meteorológovia výstrahy nevydali.
Vietor a zrážky ukončia sériu tropických dní
Nedeľu ovplyvní aj výraznejší vietor. Na viacerých miestach sa otočí na severozápadný až severný a dosiahne rýchlosť do 35 km/h, na juhovýchode v nárazoch aj okolo 50 km/h.
Zrážky budú väčšinou slabšie, do 5 mm, no ojedinele môžu pri búrkach presiahnuť aj 20 mm. Počasie sa v nasledujúcich dňoch bude ďalej ochladzovať. Okolo 25. augusta denné maximá neprekročia +25 °C a ku koncu mesiaca sa majú pohybovať už len do +21 °C.
Po sérii extrémnych horúčav sa konečne dostaví úľava. Tropické dni a noci končia a Slovensko čaká miernejšie a stabilnejšie počasie. Leto tak vstupuje do svojej pokojnejšej záverečnej etapy, ktorú mnohí privítajú s úľavou.
