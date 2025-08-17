Peklo sa končí: Tropické teplo vystrieda prudké ochladenie aj o 10 °C. Túto časť Slovenska potrápia aj búrky

Ilustračná foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Tropické teploty sa končia, Slovensko čaká ochladenie aj vietor.

Slovensko má za sebou sobotu, ktorá sa zapísala medzi najhorúcejšie dni tohto leta. Teplomery v najteplejších regiónoch ukázali až takmer +37 °C a horúčavy sprevádzali aj lokálne búrky. Pre mnohých to bol posledný tropický deň tohto roka, pretože už dnes sa počasie citeľne zmení.

Ako uvádza portál iMeteo, tropické dni a noci sa skončili. Dnešný deň už prinesie výraznejšie ochladenie a úľavu od spaľujúcich teplôt, ktoré zasiahli Slovensko počas uplynulých dní.

Sobota lámala hranice, pomohli až búrky

V Želiezovciach namerali meteorológovia po 16. hodine až +36,2 °C, v Boľkovciach +35,8 °C a v Hurbanove +35,4 °C. Horúčavy sa zmiernili až popoludní, keď sa začali tvoriť búrky. Tie sa najprv objavili v okolí Partizánskeho, kde priniesli prudký pokles teplôt. V Čereňanoch spadla ortuť v priebehu 40 minút z +35,6 °C na +26,2 °C.

Foto: Pixabay

Búrková činnosť sa následne rozšírila do viacerých regiónov, zasiahla Dubnicu nad Váhom, Žarnovicu, Dudince či oblasť Šiah. Do večera pribúdali aj blesky, pričom po 17. hodine ich systém Blitzortung zaznamenal už viac než 160. Lokálne spôsobili prívalové zrážky a silnejšie ochladenie, inde však pokračovalo dusivé teplo.

Nedeľa prinesie zmenu

Dnešný deň sa už bude niesť v znamení postupného ochladenia. Cez naše územie prechádza studený front, za ktorým sa rozšíri tlaková výš. Počasie tak bude polooblačné až oblačné, s možnosťou prehánok či búrok najmä v Banskobystrickom kraji.

K večeru sa očakáva zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +26 do +31 °C, no na severe a v horských oblastiach klesnú len na približne +24 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí až na +14 °C.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu platia dnes výstrahy 1. stupňa pred búrkami pre Banskobystrický kraj a Košický kraj. Očakávajú sa prehánky a búrky najmä od dopoludnia až do večerných hodín, ktoré môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom a intenzívnymi zrážkami. V ostatných regiónoch Slovenska meteorológovia výstrahy nevydali.

Vietor a zrážky ukončia sériu tropických dní

Nedeľu ovplyvní aj výraznejší vietor. Na viacerých miestach sa otočí na severozápadný až severný a dosiahne rýchlosť do 35 km/h, na juhovýchode v nárazoch aj okolo 50 km/h.

Zrážky budú väčšinou slabšie, do 5 mm, no ojedinele môžu pri búrkach presiahnuť aj 20 mm. Počasie sa v nasledujúcich dňoch bude ďalej ochladzovať. Okolo 25. augusta denné maximá neprekročia +25 °C a ku koncu mesiaca sa majú pohybovať už len do +21 °C.

Po sérii extrémnych horúčav sa konečne dostaví úľava. Tropické dni a noci končia a Slovensko čaká miernejšie a stabilnejšie počasie. Leto tak vstupuje do svojej pokojnejšej záverečnej etapy, ktorú mnohí privítajú s úľavou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Výhra mu zmenila deň: Slovák získal prvú cenu, môže sa tešiť na peniaze. Tieto čísla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac