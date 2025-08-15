Výhra mu zmenila deň: Slovák získal prvú cenu, môže sa tešiť na peniaze. Tieto čísla mu priniesli úspech

Stačilo pár správnych čísel a obyčajný tiket sa premenil na veľkú radosť. Po stredajšom žrebovaní hry LOTO 5 z 35 sa v Košickom kraji objavil nový jackpotový víťaz, ktorý získal 20 473,80 eura.
O výhre informovala spoločnosť TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Prezradila, že šťastný tiket bol uzatvorený na jednom z predajných miest v Košickom kraji. Hráč si nechal od obsluhy terminálu podať osemtipovú náhodnú stávku v hre LOTO 5 z 35 spolu s doplnkovou hrou JOKER. Za tiket zaplatil 4,50 eura.
Výherná kombinácia mu zmenila deň
Jeden z jeho ôsmich tipov obsahoval čísla 1, 3, 11, 13 a 27. Práve táto kombinácia padla aj počas žrebovania v stredu 13. augusta, vďaka čomu získal výhru 20 473,80 eura.
LOTO 5 z 35 patrí medzi číselné lotérie s nízkym vkladom a vysokou šancou na jackpot. Jeden tip stojí len 0,50 eura a pravdepodobnosť, že hráč trafí všetkých päť čísel, je približne 1 : 324 000. Žrebovanie sa koná trikrát do týždňa v stredu, v piatok a v nedeľu.
Lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. Organizátor zároveň pripomína, že hrať by sa malo zodpovedne a najmä pre radosť.
