Rusom dochádza benzín: Autá si dávajú tankovať do Číny, na pumpách stoja kilometrové rady

Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, no v niektorých jeho regiónoch vodiči stoja v kilometrových radoch a benzín sa stal nedostatkovým tovarom. Situácia zašla tak ďaleko, že obyvatelia pohraničných oblastí začali využívať služby, ktoré ponúkajú odvoz áut do susednej Číny, natankovanie a ich následný návrat späť k majiteľom.
V diskusných skupinách na sociálnych sieťach ruského Zabajkalského kraja sa objavili reklamy ponúkajúce tankovanie nedostatkového paliva do áut v susednej Číne. TASR o tom píše podľa ruského webu „Ostorožno novosti“ a denníka The Moscow Times.
Na čerpacích staniciach vznikajú kilometrové rady
Obyvateľom Zabajkalska a Čity sľubuje reklama počas súčasných problémov s nedostatkom paliva odtiahnutie auta do pohraničného mesta Mančoulie v čínskom Vnútornom Mongolsku, jeho natankovanie a vrátenie majiteľovi. Cena sa pri platbe v juanoch pohybuje od 66 rubľov (77 eurocentov) za liter nafty do 97 rubľov (1,1 eura) za liter benzínu AI-95.
Zabajkalský kraj pociťuje nedostatok pohonných hmôt od 25. júna. Predaj paliva jednotlivcom je obmedzený na 15 litrov denne – na čerpacích staniciach sa tvoria kilometrové rady, viditeľné aj na satelitných snímkach. Gubernátor Zabajkalského kraja Alexander Osipov sľúbil od 1. júla zavedenie elektronických poradovníkov na čerpacích staniciach, aktívnejšie zapojenie polície pri dodržiavaní pravidiel, ako aj organizáciu donášky teplých jedál a vody vodičom čakajúcim v radoch.
Regionálne úrady plánovali obmedziť dopravu nákladných vozidiel (okrem cisterien s palivom) v rámci oblasti a cez hraničný priechod Zabajkalsk, čo je jedna z kľúčových trás do Číny. Po zásahu z Moskvy od týchto plánov upustili. Kyjev označuje útoky na ruské závody na spracovanie ropy a exportné centrá ako „kinetické sankcie“ v snahe obmedziť príjmy Kremľa na financovanie vojny. V porovnaní s júnom minulého roka klesla denná produkcia paliva na zhruba 85 000 ton, pričom letná spotreba je v Rusku približne 110 000 ton denne.
Po palivo cestujú aj do Kazachstanu
Oficiálne obmedzenia týkajúce sa predaja pohonných hmôt sa vzťahujú podľa agentúry Reuters na 41 ruských regiónov. Vodiči z oblastí hraničiacich s Kazachstanom smerujú preto s cieľom natankovať k čerpacím staniciam do tejto stredoázijskej republiky. Mobilné hliadky na kontrolných stanovištiach zabránili do nedele 61 pokusom o vývoz viac ako troch ton paliva v dodatočných nádržiach a kanistroch, uviedol kazašský námestník ministra financií Jeržan Biržanov.
V Kazachstane stojí liter benzínu približne 300 – 350 tenge (45 až 55 rubľov, 51 až 62 eurocentov), priemerná cena benzínu AI-95 je v Rusku 74,40 rubľov (84 eurocentov) za liter. Na nezávislých čerpacích staniciach sa objavili ceny nad 100 rubľov (1,13 eura) a miestami až v rozpätí 120 – 140 rubľov (1,36 – 1,59 eura) za liter.
Protimonopolný úrad začal vyšetrovanie
Federálna protimonopolná služba (FAS) Ruskej federácie začala v uplynulých dňoch len v Moskovskej oblasti konanie proti šiestim nezávislým prevádzkovateľom čerpacích staníc, informoval v pondelok telegramový portál Baza. Podnetom na tento krok sa stalo zvýšenie maloobchodných cien benzínu a nafty.
Palivová kríza zasiahla už aj Moskvu
Palivová kríza spôsobená útokmi ukrajinských ozbrojených síl na ruské ropné rafinérie čoraz viac ovplyvňuje život aj v metropole Moskva. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times. Od začiatku týždňa niekoľko veľkých reťazcov vrátane Gazprom Nefť, Lukoil a Teboil v Moskve a priľahlej oblasti obmedzilo tankovanie benzínu a nafty do kanistrov. Napriek tomu sa na čerpacích staniciach v hlavnom meste podobne ako v iných regiónoch tvoria dlhé rady áut. Tam, kde palivo majú, sú vodiči nútení čakať od 20 minút do dvoch hodín.
„Situácia je zlá. Všade sú rady. Na niektorých miestach nie je benzín – môžete prejsť okolo troch čerpacích staníc, ktoré nemajú benzín. Potom sa zaradíte do radu – môže to trvať hodinu, dve alebo 30 minút, ak máš šťastie,“ povedala agentúre Reuters obyvateľka Moskvy Maria. Sama väčšmi používa verejnú dopravu, pretože v meste je to „hrozné“ s palivom do auta.
Dopravné zápchy v Moskve sa za posledné dva týždne zvýšili asi o 15 – 20 percent. Vodiči „čoraz častejšie uviaznu nielen v dopravných zápchach, ale tiež čakajú na natankovanie“. Telegramový kanál Mash tvrdí, že niekde sú zápchy aj v noci. Najvýraznejšie sa to zhoršilo na Záhradnom a Treťom okruhu, na južnom a severovýchodnom úseku Moskovského okruhu (MKAD) a na diaľničných výpadovkách Leningradskej, Dmitrovskej a Volgogradskej a na Kutuzovskom prospekte.
Útoky dronov zasiahli viacero rafinérií
Niektorí vodiči čakajú v rade na natankovanie, iní sa radšej snažia nájsť voľnejšiu čerpaciu stanicu. V dôsledku toho ranná a večerná dopravná zápcha v ruskom hlavnom meste stabilne dosahuje stupeň osem až desať na desaťbodovej stupnici, počas dňa to je okolo stupňa šesť.
V polovici júna ropnú rafinériu spoločnosti Gazpromnefť v moskovskej štvrti Kapotňa dvakrát zasiahli ukrajinské drony. Podľa agentúry Reuters bude rafinéria dlhšie odstavená a jej zdroje uvádzajú, že sa po rekonštrukcii otvorí až v roku 2027. Útoky dronmi zasiahli aj ďalšie rafinérie zásobujúce Moskvu vrátane rafinérií v Jaroslavli, Riazani a Kstove.
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