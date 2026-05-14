Nečakane tvrdé vyjadrenie pápeža: Lev XIV. skritizoval smerovanie sveta, najviac ho znepokojuje jedna vec

Pápež Lev XIV. vo štvrtok kritizoval rastúce výdavky na obranu v Európe, ktoré vlani dosiahli najvyššiu úroveň od konca studenej vojny. Vo svojom vystúpení na rímskej univerzite Sapienza vyhlásil, že zbrojenie je zradou dôvery v diplomaciu.
TASR o tom píše podľa agentúry Reuters. „Nenazývajme ‚obranou‘ zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, obmedzuje investície do školstva a zdravotníctva, je zradou dôvery v diplomaciu a obohacuje elity, ktorým je spoločné dobro ukradnuté,“ povedal pápež.
Vystríhal aj pred umelou inteligenciou vo vojne
Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru vzrástli vojenské výdavky na celom svetadiele v roku 2025 o 14 percent na 864 miliárd dolárov. Priamo to súvisí s pokračovaním vojny na Ukrajine s Ruskom, ako aj s dohodou členov Severoatlantickej aliancie na zvýšení obranných výdavkov až na päť percent HDP.
Lev XIV. sa v uplynulých týždňoch otvorene vyjadruje proti smerovaniu, ktoré nastavili súčasní svetoví lídri. Vystríhal tiež pred využívaním umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch. Ako príklad uviedol vojny na Ukrajine, v Pásme Gazy, Libanone a Iráne, ktoré podľa neho poukazujú na „neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami“.
Približne 110 000 študentov univerzity Sapienza vyzval, aby sa neuzatvárali do ideológií a štátnych hraníc. „Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami skutočného mieru,“ apeloval pápež.
