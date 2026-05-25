Pápež urobil to, čo nikto pred ním: Ospravedlnil sa svetu. Pozrite sa, za čo

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pápež Lev XIV.
Lev tak reagoval na dlhoročné výzvy aktivistov aj akademikov.

Pápež Lev XIV. sa vo svojej prvej encyklike Magnifica humanitas zverejnenej v pondelok venovanej umelej inteligencii ospravedlnil za to, že Svätá stolica v minulosti schvaľovala otroctvo. Všimli si to agentúry AP a AFP, píše TASR.

„Je pravda, že udalosti z minulosti nemôžeme posudzovať anachronicky, teda tak, akoby morálne kritériá, ktoré časom zreli, boli k dispozícii odjakživa. Napriek tomu nemôžeme poprieť ani zľahčovať to, ako neskoro spoločnosť aj cirkev odsúdili túto pohromu v podobe otroctva,“ píše Lev XIV. Pripomenul, že v staroveku i stredoveku viacerí jednotlivci, ba dokonca aj cirkevné inštitúcie držali otrokov.

Viac z témy Pápež Lev XIV.:
1.
Nečakane tvrdé vyjadrenie pápeža: Lev XIV. skritizoval smerovanie sveta, najviac ho znepokojuje jedna vec
2.
Žena neverila vlastným ušiam, zrazu jej zavolal pápež Lev XIV.: Následne spravila vec, ktorú zrejme doteraz ľutuje
3.
Má zatvorené oči, je v intímnej póze: Trump zverejnil fotku, kde je s Ježišom, Boh vraj hrá s jeho kartami
Zobraziť všetky články (42)

Otroctvo dlho neodsúdili

To, že cirkev otroctvo po stáročia neodsúdila, pápež označil za „ranu v kresťanskej pamäti“. Hoci jeho predchodcovia sa v minulosti ospravedlnili za zapojenie kresťanov do transatlantického obchodu s otrokmi, žiaden z nich verejne nikdy neuznal úlohu samotných pápežov pri udeľovaní právomoci európskym panovníkom podrobovať si a zotročovať neveriacich.

Agentúra AP uvádza, že pôvodom americký pápež je potomkom otrokov aj otrokárov. Lev reagoval na dlhoročné výzvy aktivistov aj akademikov, aby Svätá stolica odčinila svoju úlohu pri obchodovaní s ľuďmi v ére kolonializmu.

 

Foto: SITA/AP

„Nie je možné nepocítiť hlboký zármutok, keď uvažujeme o nesmiernom utrpení a ponížení, ktoré znášali toľkí ľudia v ostrom kontraste s ich dôstojnosťou ako osôb nekonečne milovaných Pánom,“ napísal pápež v encyklike. „Za to v mene Cirkvi úprimne prosím o odpustenie,“ dodal.

Agentúra AP píše, že v roku 1452 dal pápež Mikuláš V. bulou Dum diversas portugalskému kráľovi a jeho nástupcom právo kdekoľvek „napadnúť, dobývať, podmaňovať si“ a zmocňovať sa všetkého majetku vrátane pozemkov „saracénov, pohanov, iných neveriacich a nepriateľov mena Krista“. Dal tiež Portugalčanom povolenie trvalo tieto osoby zotročiť.

Lev XIV. v encyklike Magnifica humanitas teraz pripomenul, že jeho menovec pápež Lev XIII. ako prvá hlava katolíckej cirkvi v roku 1888 „absolútne a univerzálne“ odsúdila otroctvo. Dokumenty proti otroctvu však vydali už skorší pápeži, napríklad Eugen IV. v roku 1435, ktorý v bule Sicut dudum zakázal zotročovanie pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov. V roku 1537 zakázal pápež Pavol III. v bule Sublimis Deus zotročovanie Indiánov a iných domorodcov na novoobjavených územiach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí mimoriadne nepríjemná situácia: Pozostatky veľryby Timmyho môžu explodovať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac