Pápež urobil to, čo nikto pred ním: Ospravedlnil sa svetu. Pozrite sa, za čo

Pápež Lev XIV. sa vo svojej prvej encyklike Magnifica humanitas zverejnenej v pondelok venovanej umelej inteligencii ospravedlnil za to, že Svätá stolica v minulosti schvaľovala otroctvo. Všimli si to agentúry AP a AFP, píše TASR.
„Je pravda, že udalosti z minulosti nemôžeme posudzovať anachronicky, teda tak, akoby morálne kritériá, ktoré časom zreli, boli k dispozícii odjakživa. Napriek tomu nemôžeme poprieť ani zľahčovať to, ako neskoro spoločnosť aj cirkev odsúdili túto pohromu v podobe otroctva,“ píše Lev XIV. Pripomenul, že v staroveku i stredoveku viacerí jednotlivci, ba dokonca aj cirkevné inštitúcie držali otrokov.
Otroctvo dlho neodsúdili
To, že cirkev otroctvo po stáročia neodsúdila, pápež označil za „ranu v kresťanskej pamäti“. Hoci jeho predchodcovia sa v minulosti ospravedlnili za zapojenie kresťanov do transatlantického obchodu s otrokmi, žiaden z nich verejne nikdy neuznal úlohu samotných pápežov pri udeľovaní právomoci európskym panovníkom podrobovať si a zotročovať neveriacich.
Agentúra AP uvádza, že pôvodom americký pápež je potomkom otrokov aj otrokárov. Lev reagoval na dlhoročné výzvy aktivistov aj akademikov, aby Svätá stolica odčinila svoju úlohu pri obchodovaní s ľuďmi v ére kolonializmu.
„Nie je možné nepocítiť hlboký zármutok, keď uvažujeme o nesmiernom utrpení a ponížení, ktoré znášali toľkí ľudia v ostrom kontraste s ich dôstojnosťou ako osôb nekonečne milovaných Pánom,“ napísal pápež v encyklike. „Za to v mene Cirkvi úprimne prosím o odpustenie,“ dodal.
Agentúra AP píše, že v roku 1452 dal pápež Mikuláš V. bulou Dum diversas portugalskému kráľovi a jeho nástupcom právo kdekoľvek „napadnúť, dobývať, podmaňovať si“ a zmocňovať sa všetkého majetku vrátane pozemkov „saracénov, pohanov, iných neveriacich a nepriateľov mena Krista“. Dal tiež Portugalčanom povolenie trvalo tieto osoby zotročiť.
Lev XIV. v encyklike Magnifica humanitas teraz pripomenul, že jeho menovec pápež Lev XIII. ako prvá hlava katolíckej cirkvi v roku 1888 „absolútne a univerzálne“ odsúdila otroctvo. Dokumenty proti otroctvu však vydali už skorší pápeži, napríklad Eugen IV. v roku 1435, ktorý v bule Sicut dudum zakázal zotročovanie pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov. V roku 1537 zakázal pápež Pavol III. v bule Sublimis Deus zotročovanie Indiánov a iných domorodcov na novoobjavených územiach.
