Pápež varuje pred krízou: Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nemôžu vybudovať trvalý mier

Pápež Lev XIV.

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Pápež Lev XIV.
Politikov požiadal o ukončenie vojen a o poskytnutie pomoci migrantom.

Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy, vyhlásil v pondelok pápež Lev XIV. vo svojom prejave v španielskom parlamente. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

„Svet prechádza hlbokou duchovnou a kultúrnou krízou, ktorá sa prejavuje v mnohých formách násilia, polarizácie a vzájomnej nedôvery,“ povedal pápež v prejave, ktorý predniesol niekoľko hodín po tom, ako Izrael a Irán obnovili vzájomné útoky.

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Pápež Lev XIV. v papamobile
Foto: SITA/AP

Svet vyzval k „trpezlivému dialógu“ a opäť kritizoval zvyšovanie vojenských výdavkov zo strany európskych štátov. „Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nemôžu vybudovať autentický a trvalý mier,“ vyhlásil Lev XIV.

Apeluje na politikov

Politikov namiesto toho požiadal o ukončenie vojen a o poskytnutie pomoci migrantom. „Tragická dráma migrácie… spochybňuje svedomie národov a etické základy dnešného medzinárodného poriadku,“ skonštatoval. Podľa jeho slov by mali existovať „bezpečné a legálne cesty, zdvorilé prijatie a skutočné príležitosti na integráciu“. Dodal, že krajiny by mali riešiť príčiny, ktoré nútia ľudí opúšťať svoje domovy, vrátane vojny, chudoby a klimatických zmien.

Pápežova návšteva Španielska vyvrcholí vo štvrtok a v piatok na Kanárskych ostrovoch, kde sa stretne s migrantmi, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu cez Atlantik, aby sa dostali do Európy.

Podľa mimovládnej organizácie Caminando Fronteras zahynulo v roku 2025 viac ako 3000 ľudí pri pokuse dostať sa na toto súostrovie. Vláda premiéra Pedra Sáncheza presadzuje podľa agentúr v otázke prisťahovalectva relatívne liberálnu politiku a okrem iného spustila program hromadnej amnestie, ktorý umožňuje približne 500 000 imigrantom požiadať o legálny status.

V stredu pápež požehná novú vežu Baziliky Sagrada Família architekta Antoniho Gaudího v Barcelone, ktorá sa nedávno stala najvyšším kostolom sveta.

Pápežov významný príhovor

Pondelkový príhovor bol jedným z mála pápežských prejavov pred národným zákonodarným zborom a vôbec prvým prejavom hlavy katolíckej cirkvi pred španielskym parlamentom.

Lev XIV. v ňom tiež vyzval na „prísnu etickú ostražitosť“ v súvislosti s využívaním umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch.

Španielskych zákonodarcov požiadal, aby bránili ľudský život „od počatia až po jeho prirodzený koniec“. AFP pripomína, že vláda v Madride v roku 2021 legalizovala eutanáziu a chce, aby bolo v španielskej ústave zakotvené aj právo na potrat.

Pápež Lev XIV. neskôr na nunciatúre počas stretnutia so španielskymi biskupmi odsúdil prípady sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi a pred očakávaným súkromným stretnutím s obeťami vyzval na „kultúru starostlivosti“.

„Tvárou v tvár tejto metle je cirkevné spoločenstvo povolané reagovať počúvaním, pravdou, spravodlivosťou, odškodnením a čoraz rozhodnejším záväzkom k prevencii a kultúre starostlivosti,“ povedal pápež biskupom. „Každý zranený človek musí byť schopný nájsť úprimné počúvanie, prijatie, ochranu a skutočné cesty k uzdraveniu,“ povedal.

V správe španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa uvádza, že od roku 1940 došlo k približne 200 000 prípadom zneužívania zo strany duchovných. Vláda premiéra Pedra Sáncheza a španielska katolícka cirkev podpísali v marci dohodu o odškodnení obetí po rokoch zdržanlivosti a nepriehľadnosti zo strany cirkevnej hierarchie.

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