SuperStar sa konečne po dlhých rokoch vracia. Okrem Paľa Haberu v porote uvidíme zaujímavé mená

Zuzana Veslíková
Kedy sa šou dočkáme?

Obľúbená spevácka šou SuperStar hlási pomaly, ale isto svoj návrat, a vyzerá to tak, že sa máme na čo tešiť. Do porotcovského kresla si opäť zasadne naša obľúbená stálica, no nebudú chýbať ani ďalšie výrazné mená z hudobnej scény. 

Už minulý rok sa objavili správy o tom, že televízie Markíza a Nova chcú spustiť 8. medzinárodnú sériu SuperStar, a to po zatiaľ najdlhšej prestávke vôbec. Jej realizácia sa stretla ešte s ročným odsunom, no vyzerá to tak, že jej kontúry sa začínajú črtať.

V porote Ewa Farna aj Calin

Nová séria prinesie nielen silné spevácke výkony a autentické príbehy súťažiacich, ale aj výrazné osobnosti v porote. Porotcovské kreslá obsadia etablované mená hudobnej aj mediálnej scény – speváčka Ewa Farna, legendárny hudobník Pavol Habera, herec a moderátor Jakub Prachař a hudobník Calin, informuje tlačová správa.

Moderátorského postu sa ujme Leoš Mareš, ktorý patrí medzi najobľúbenejších a najskúsenejších moderátorov v Česku a na Slovensku. „Pre mňa je SuperStar projekt, s ktorým som bytostne spätý. Vnímam ju ako matku talentových šou a ja mám tú česť byť jej súčasťou,“ reagoval na návrat SuperStar.

Pavol Habera, ktorý je so šou spätý už od jej začiatkov, vníma jej ďalšiu sériu veľmi pozitívne. „Televízna obrazovka je silné médium a pokiaľ sa tam človek ukáže – a to nemusí ani vyhrať, stačí, že zaujme –, je to veľmi dobrá východisková pozícia pre jeho ďalšiu kariéru,“ hovorí.

Spevácku súťaž, ktorá už vyše 20 rokov objavuje nové talenty a formuje hudobnú scénu, si diváci budú môcť pozrieť už na jeseň 2026.

